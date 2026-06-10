ترتيب أغلى المنتخبات في كأس العالم 2026

- زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخباً، مما أدى إلى تفاوت كبير في القيمة السوقية للمنتخبات، حيث تتصدر فرنسا بقيمة 1.56 مليار يورو. - منتخبات إنكلترا وإسبانيا والبرتغال تتجاوز قيمتها السوقية مليار يورو، مع وجود لاعبين بارزين مثل جود بيلينغهام ولامين يامال. - القيمة السوقية لا تحدد فرص النجاح، حيث لم يضع موقع أوبتا منتخب فرنسا في صدارة المرشحين للتتويج، رغم تصدره القيمة السوقية.

كشفت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 عن القوائم الرسمية للاعبين الذين سيخوضون غمار المنافسة. وللمرة الأولى ستشهد المسابقة مشاركة 48 منتخباً، في بطولة تنطلق يوم 11 يونيو/حزيران وتتواصل إلى يوم 19 يوليو/تموز، في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا. وانجرّ عن رفع عدد المنتخبات المشاركة تفاوت كبير في القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات، بما أن البعض منها لا يملك في صفوفه نجوماً من الصف الأول.

ويتصدر منتخب فرنسا القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المختلفة المشاركة في البطولة، وفقاً لبيانات موقع ترانسفير ماركت التي نقلها موقع أر.أم.سي الفرنسي. وكما هو متوقع، يتصدر اللاعبون الـ26 الذين استدعاهم المدرب ديديه ديشان قائمة أغلى اللاعبين المشاركين. ويمتلك بطل العالم 1998 و2018 تشكيلة استثنائية تضم لاعبين بارزين، مثل كيليان مبابي (ريال مدريد، 200 مليون يورو)، ومايكل أوليز (بايرن ميونخ، 150 مليون يورو)، وديزيريه دويه (باريس سان جيرمان، 120 مليون يورو)، وعثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان، 100 مليون يورو)، بالإضافة إلى ويليام ساليبا (أرسنال، 100 مليون يورو)، وريان شرقي (مانشستر سيتي، 90 مليون يورو)، ووارن زاير إيمري (باريس سان جيرمان، 80 مليون يورو)، ودايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ، 70 مليون يورو)، وبذلك، تصل القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب الفرنسي إلى 1.56 مليار يورو، وهي قيمة مرتفعة تُثبت قيمة النجوم في هذا المنتخب.

وتتجاوز القيمة السوقية لثلاثة منتخبات أخرى مشاركة في البطولة مليار يورو، وهي منتخبات إنكلترا (1.37 مليار يورو)، وإسبانيا (1.22 مليار يورو)، والبرتغال (1.01 مليار يورو)، غير أن فارقاً مهماً يفصلها عن المنتخب الفرنسي. ومن بين لاعبي المنتخب الإنكليزي الأعلى قيمة سوقية نجد جود بيلينغهام (140 مليون يورو، ريال مدريد)، وديكلان رايس (120 مليون يورو، أرسنال)، وبوكايو ساكا (110 ملايين يورو، أرسنال)، وكذلك لاعبي المنتخب الإسباني: لامين يامال (200 مليون يورو، برشلونة)، وبيدري (150 مليون يورو، برشلونة)، ولاعبي المنتخب البرتغالي: فيتينيا وجواو نيفيس (140 مليون يورو لكل منهما، باريس سان جيرمان).

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وتقل القيمة السوقية لـ23 منتخباً مشاركاً عن 200 مليون يورو، أي أقل من قيمة كيليان مبابي أو لامين يامال. وفي مراتب لاحقة، فإن 14 دولة أخرى تقل قيمة تشكيلاتها عن 100 مليون يورو. حيث يحتل المنتخب الأردني المركز الأخير بقيمة سوقية تقدر بـ19.88 مليون يورو وقبله منتخب قطر بقيمة تقدر بـ19.93 مليون يورو، ثم العراق بـ21.10 مليون يورو، أي أن ثلاثة منتخبات عربية توجد في آخر ثلاث مراتب في هذا التصنيف، بينما يملك المنتخب المغربي أعلى قيمة سوقية بين المنتخبات العربية المشاركة بـ487.2 مليون يورو. ولكن القيمة السوقية لا تحدد فرص النجاح في البطولة، بما أن موقع أوبتا المختص في الإحصائيات لم يضع منتخب فرنسا في صدارة المرشحين للتتويج بكأس العالم.