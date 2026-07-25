ترامب يُهاجم نجم السلة ليبرون جيمس ويتهمه بالعنصرية

- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نجم كرة السلة ليبرون جيمس، مفضلاً مايكل جوردان عليه، واصفاً جيمس بالعنصري، مما أثار جدلاً واسعاً. - ليبرون جيمس، الذي سينضم لفريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، يُعتبر من أبرز منتقدي ترامب، وقد دعم مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات السابقة. - ترامب وصف جيمس سابقاً بأنه "أحمق" بعد انتقادات جيمس له، مما يعكس التوتر المستمر بينهما منذ فترة رئاسة ترامب.

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (80 سنة)، نجم كرة السلة الأميركية للمحترفين، ليبرون جيمس، وذلك خلال حديثه عن مقارنة بين ليبرون جيمس ومايكل جوردان، ومن هو أعظم لاعب في تاريخ كرة السلة تاريخياً، في تصريحات جديدة مثيرة للجدل من ترامب بعد الجدل الكبير الذي أثاره خلال بطولة كأس العالم 2026.

وتحدث ترامب خلال اجتماع خاص في مكتبه في البيت الأبيض أمام حضور إعلامي، السبت، عن المقارنة بين مايكل جوردان وليبرون جيمس وقال: "مايكل جوردان صديق لي. ألعب معه الجولف، وهو شخص رائع. أعتقد أن ليبرون ربما يكون عنصرياً، أو ربما لا يُحب ترامب، لا أعرف. أنا لا أحب سوى الأشخاص الذين يحبونني، وعليه سأختار مايكل جوردان من دون تردد".

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ولم يوضح الرئيس الأميركي الحالي سبب استخدامه وصف "عنصري" بحق ليبرون، الذي أعلن أنه سيلعب مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الموسم المقبل، والذي سيكون موسمه الـ24 في منافسات بطولة الدوري الأميركي لكرة السلة، وهو الأسطورة الذي بلغ عامه الـ41 وتُوج بلقب الدوري أربع مرات في مسيرته، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب في سلسلة النهائيات أربع مرات.

يُذكر أن ليبرون جيمس كان من أبرز المنتقدين لترامب خلال فترتي الرئاسة، كما سبق له أن دعم مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الماضية، ووصف ترامب في عام 2017 بأنه "أحمق" عبر حسابه في منصة "إكس"، وذلك على خلفية دعوات البيض الأبيض لأبطال دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليردّ عليه ترامب بعد عام تقريباً ذاكراً "أُجريت مقابلة مع ليبرون جيمس بواسطة أغبى رجل في التلفزيون، من دون ليمون. لقد جعله يبدو ذكياً، وهذا ليس بالأمر السهل".