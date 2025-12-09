ترامب يُعلن بطولة "UFC" في البيت الأبيض بتسع مواجهات وحضور حاشد

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تنظيم بطولة "UFC" في البيت الأبيض يوم 14 يونيو 2026، بمشاركة أبرز نجوم فنون القتال المختلطة، وحضور جماهيري يصل إلى 100 ألف شخص، مما يعكس مكانة الولايات المتحدة في استضافة البطولات العالمية. - ستشهد البطولة تسع مواجهات مثيرة، مع توقعات بأن تتحول بعض النزالات إلى لحظات أسطورية، حيث يعمل رئيس منظمة الـUFC، دانا وايت، على تحضير ساحة عرض تستوعب آلاف المتفرجين. - يتوقع أن يعيد هذا الحدث كتابة سجل الأحداث الرياضية في العاصمة الأميركية، ويجذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مما يوفر تجربة استثنائية لعشاق الرياضات القتالية.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً)، عن تفاصيل بطولة "UFC" التي ستُقام في البيت الأبيض يوم 14 يونيو/حزيران 2026، مع تنظيم تسع مواجهات مثيرة وحضور جماهيري كبير يصل إلى 100 ألف شخص في الحدائق الخلفية للبيت الأبيض. وجاء الإعلان ضمن تصريحات للرئيس الأميركي، الذي كشف عن بعض التفاصيل حول هذا الحدث الاستثنائي الذي سيجمع أبرز نجوم فنون القتال المختلطة (MMA) في تاريخ العاصمة الأميركية.

واختار ترامب تاريخ 14 يونيو، الذي يصادف يوم عيد ميلاده الـ(80)، لتنظيم الحدث، بعد أن كان مقرراً في الرابع من يوليو، المصادف لعيد الاستقلال الوطني. وأكد ترامب أن كل مواجهة تقريباً ستكون على الحزام، مع توقعات بأن تتحول بعض النزالات إلى لحظات أسطورية في تاريخ المنافسات.

وترددت أسماء كبيرة مثل جون جونز، كونور مكغريغور، وفرانسيس نغانو بين ليكونوا من بين المقاتلين المشاركين في الحدث، وفقاً لما نشره موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي، الاثنين، بينما ينتظر عشاق الرياضة حضور نجوم آخرين، قد تستمر المفاوضات لمشاركتهم إلى غاية آخر لحظة.

وكشف ترامب أن رئيس منظمة الـUFC، دانا وايت، يعمل على تحضير ساحة عرض أمام المدخل الرئيسي للبيت الأبيض، تستوعب بين خمسة آلاف وستة آلاف متفرج داخلها. وأضاف ترامب أن الحدائق الخلفية ستستقبل ما يصل إلى 100 ألف شخص، مع تركيب ثماني شاشات كبيرة إلى عشر لضمان مشاهدة جميع التفاصيل لعشاق الرياضة القتالية.

وأشاد ترامب بالحماس الكبير للجماهير فقال: "ستكون ليلة مثيرة، العديد من الأشخاص يطلبون التذاكر، كما سيكون البث متاحاً ليصل إلى جماهير واسعة خارج حدود واشنطن". وأضاف أن تنظيم الحدث في البيت الأبيض يعكس رغبته في تقديم تجربة استثنائية لعشاق فنون القتال المختلطة، ويؤكد مكانة الولايات المتحدة في استضافة أهم البطولات العالمية.

وتشير توقعات الخبراء إلى أن هذه البطولة ستعيد كتابة سجل الأحداث الرياضية في العاصمة الأميركية، مع إمكانية أن تصبح واحدة من أضخم بطولات الـ UFC من حيث التنظيم والحضور الجماهيري. ويعتبر الحدث فرصة استثنائية لعشاق الرياضات القتالية لمتابعة أبرز النجوم العالميين في موقع تاريخي بارز، وهو البيت الأبيض، ما يزيد من قيمة البطولة على المستويين الإعلامي والجماهيري.

وستجتمع نخبة المقاتلين من مختلف الفئات في تسع مواجهات نارية، ويأمل ترامب أن تكون كل مواجهة أسطورية وتوفر إثارة غير مسبوقة لعشاق الرياضة القتالية. ومع هذا التنظيم الضخم، يتوقع أن يجذب الحدث اهتمام وسائل الإعلام العالمية، ويترك بصمة تاريخية في تقاليد الفنون القتالية المختلطة في الولايات المتحدة.