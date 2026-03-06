ترامب يُطلق رسائل سياسية بحضور ميسي ويتحدث عن رونالدو

تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"سحق" القوات العسكرية الإيرانية، متحدثاً عن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، وموجهاً رسالة إلى كوبا، بينما وقف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه في فريق إنتر ميامي خلفه في موقفٍ محرجٍ بحسب ما وصفته العديد من الصحف البريطانية على غرار ديلي ميل وإندبندنت.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في بداية حفل أقيم في البيت الأبيض لتكريم إنتر ميامي بعد فوزه بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم لعام 2025، والذي حضره كلّ من الأوروغوياني لويس سواريز والمدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو وآخرين، بينما دخل ميسي مع الرئيس الأميركي إلى القاعة التي شهدت الحدث.

وقال الرئيس الأميركي الجمعة: "يواصل الجيش الأميركي، بالتعاون مع شركائنا الرائعين، سحق العدو سحقاً تاماً، وبسرعة تفوق الجدول الزمني المحدد، وبمستويات لم يشهدها العالم من قبل نحن ندمّر صواريخهم"، في الوقت الذي تطرق فيه إلى كوبا أيضاً بالقول: "نريد أولاً حلّ هذه المسألة (إيران)، لكن عودتكم أنتم والعديد من الأشخاص الرائعين إلى كوبا مسألة وقتٍ لا أكثر"، في إشارة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو سليل عائلة من المهاجرين الكوبيين، قبل أن يكمل: "لقد قمتُ بعملٍ رائعٍ على صعيد مكان يدعى كوبا".

وعلى هامش ذلك ارتسمت على وجه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، والذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، ابتسامة عريضة حين ذُكر اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمامه، وفي تلك اللحظة قال ترامب لبطل مونديال 2022: "قال ابني (بارون)، أبي، هل تعرف من سيكون هناك اليوم (يقصد في البيت الأبيض)؟ فأجبته لا، فأنا مشغولٌ للغاية. فقال: ميسي! إنّه معجبٌ كبيرٌ بك، ويعتقد أنك شخصٌ رائع، وأعتقد أنكما التقيتما منذ فترة، إنّه من عشاق كرة القدم، هو معجبٌ كبيرٌ بك كما ذكرت، وبشخصٍ آخر، هو كريستيانو رونالدو".

وهنأ ترامب بعدها إنتر ميامي على فوزهم بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم في خطابٍ مطوّل، وذلك في أول زيارةٍ لميسي إلى البيت الأبيض، بعد مرور أكثر من عامٍ بقليل على اضطراره لرفض دعوة الرئيس السابق جو بايدن لتسلّم وسام الحرية الرئاسي، إذ قال يومها فريقه الإعلامي: "هو يشعر بفخرٍ كبير وشرفٍ عظيمٍ لتلقي هذا التقدير، لكنه لم يتمكّن من الحضور بسبب تعارض الموعد مع التزامات أخرى".

ووقف ميسي، الذي لا يتحدث الإنكليزية، وابتسم في أكثر من مرة حين كان ترامب يتحدث معه، وقال له: "من الأفضل: ميسي أم بيليه؟"، ولطالما اعترف الرئيس الأميركي أن ذكرياته الأولى من متابعته كرة القدم تتمحور حول النجم البرازيلي بيليه، بطل كأس العالم ثلاث مرات، والذي لعب لفريق نيويورك كوزموس المحلي. وتوجه الرئيس الأميركي إلى الحاضرين بسؤالٍ: "أيّهما أفضل من بين هذين العملاقين في تاريخ كرة القدم؟ لا أدري، ربما أنت الأفضل. من الأفضل؟".

في الوقت عينه قدّم الشريك في ملكية إنتر ميامي، خورخي ماس للرئيس ترامب قميصاً وردياً لنادي إنتر ميامي، وكرة قدم، وساعة للفريق محدودة الإصدار، حُفر اسم ترامب على ظهرها، وقال في رسالة مقتضبة: "نطمح إلى مواصلة تخطي الحواجز وعدم وضع أي حدود، لضمان أن يُصنّف الدوري الأميركي لكرة القدم وإنتر ميامي ضمن نخبة كرة القدم العالمية".