ترامب يُحلل نهائي كأس العالم ويمدح إسبانيا بعد هزيمة الأرجنتين

- حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في نيويورك-نيوجيرسي، حيث فازت إسبانيا بهدف نظيف وتوجت باللقب للمرة الثانية في تاريخها. - عقب المباراة، أشاد ترامب بأداء الفريقين، مشيرًا إلى أن إسبانيا لعبت بشكل أفضل، وشارك في مراسم توزيع الميداليات وتسليم الكأس الذهبية لقائد المنتخب الإسباني. - شهدت المباراة بعض اللحظات المثيرة للجدل، مثل حديث ترامب مع مدرب إسبانيا وعرضه تدريب منتخب أميركا، وتجاهل مهاجم إسبانيا له، بالإضافة لصافرات استهجان من بعض المشجعين.

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 سنة)، عن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، وحلل المواجهة التي جمعت المنتخبَين الإسباني والأرجنتيني في ملعب ميتلايف في نيويورك-نيوجيرسي أمس الأحد، والتي انتهت بفوز إسبانيا بهدف نظيف، وتُوجت على إثره بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها.

وتطرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 سنة)، إلى اللقاء الختامي بعد مغادرته ملعب نيويورك-نيوجيرسي، وقبل صعود الطائرة الخاصة في قاعدة أندروز المشتركة العسكرية، وقال رداً على سؤال إن كان حزيناً على خسارة الأرجنتين: "لا، لم أكن حزيناً. أود القول إن إسبانيا لعبت بشكل أفضل في الحقيقة، لكن كلاهما لعب جيداً ووصلا إلى النهائي. كانت مباراة حماسية جداً، بدت إسبانيا مسيطرة، لكنها كانت مباراة متقاربة للغاية".

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وكان ترامب حضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، وجلس إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، وتابع المباراة بالكامل، ثم شارك في مراسم توزيع الميداليات الفضية والذهبية على المنتخبَين الإسباني والأرجنتيني، وكذلك سلم الكأس الذهبية لقائد منتخب "الماتادور"، رودري، ثم غادر منصة التتويج رغم إصراره على البقاء قليلاً لآخر صورة مع بطل المونديال، إلا أن إنفانتينو تقدم نحوه وبدا أنه طلب منه النزول عن المنصة قبل رفع الكأس.

كما شهد نزول ترامب إلى أرض الملعب بعض اللقطات المثيرة للجدل التي أمست حديث المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها حديثه مع مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، وعرضه عليه تدريب منتخب أميركا، وتجاهل مهاجم المنتخب الإسباني، بورخا إيغليسياس، لترامب والسلام الفاتر خلال الصعود إلى منصة التتويج بسبب دعمه لفلسطين وانتقادات سابقة لترامب، بالإضافة لسماع صافرات استهجان ضده وضد إنفانتينو من بعض المشجعين في مدرجات ملعب ميتلايف.