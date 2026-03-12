ترامب يُحذر منتخب إيران: مُرحب بكم في كأس العالم وعليكم عدم المشاركة

- ترحيب مشروط من ترامب: دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم 2026، لكنه أشار إلى أن مشاركتهم قد تكون غير مناسبة لأسباب تتعلق بالسلامة. - توترات إقليمية: تصريحات ترامب جاءت بعد إعلان وزير الرياضة الإيراني عن احتمال عدم مشاركة إيران بسبب الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية، مما أدى إلى أزمة إقليمية. - رد فعل الفيفا: بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في التعامل مع الوضع، مع احتمالية فرض عقوبات مالية وحرمان إيران من المشاركة في التصفيات إذا انسحبت.

وجه رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب (79 عاماً)، رسالة مباشرة إلى منتخب إيران، بعدما انتشرت الإشاعات خلال الساعات الماضية، عن نيتهم الانسحاب من منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة رويترز، الخميس: "منتخب إيران لكرة القدم مرحب به في بطولة كأس العالم 2026"، لكنه أضاف أنه يعتقد أنه من غير المناسب أن يشاركوا "من أجل حياتهم وسلامتهم"، ما يعني أن ترامب يحاول إيصال رسالة مُباشرة، بأن عليهم الانسحاب من المسابقة الدولية، التي ستقام بعد عدة أشهر.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب بعد ساعات قليلة، من الحديث، الذي خرج به وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي، الذي أشار إلى أن بلاده، قد لا تتمكن من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بسبب الضربات الجوية، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الثامن والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى اشتعال أزمة إقليمية واسعة في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعامل مع التطورات الأخيرة، رغم عدم تلقيه انسحاباً رسمياً من منتخب إيران، بعدما قام المسؤولون عن الهيئة الكروية بوضع العديد من السيناريوهات، أبرزها فرض عقوبات مالية بحسب المادة السادسة من لوائح كأس العالم، بالإضافة إلى حرمان المنسحب من المشاركة في التصفيات خلال مناسبتين، مع اختيار بديل عنه، قبل انطلاق المنافسات.