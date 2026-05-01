ترامب يوافق على مشاركة منتخب إيران في مونديال 2026

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، بعد تصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، مما أنهى الجدل حول هذا الموضوع. - ستلعب إيران ضمن المجموعة السابعة في الولايات المتحدة، رغم مطالبات بنقل مبارياتها إلى المكسيك، والتي رفضت بسبب صعوبة التنفيذ. - تأهل منتخب إيران مباشرة إلى كأس العالم 2026 بعد نجاحه في التصفيات الآسيوية، وسيواجه نيوزيلندا، بلجيكا، ومصر، مع مباراتين في لوس أنجليس وواحدة في سياتل.

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً)، عدم رفضه نهائياً خوض منتخب إيران منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ليحسم بذلك الجدل الدائر منذ أسابيع عدة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الجمعة، أن دونالد ترامب علّق على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الذي قال خلال المؤتمر، الذي عُقد في مدينة فانكوفر الكندية، مساء أمس الخميس، بأن إيران تشارك في مونديال 2026، وسيلعب منتخبها جميع مبارياته على الملاعب الأميركية.

وقال ترامب في تصريحاته للصحافيين في البيت الأبيض إنه "موافق" على مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، مُضيفاً: "حسناً إذا قال جياني ذلك فأنا موافق.. هل قال ذلك؟ أتعلمون ماذا؟ دعوهم يلعبون. حسناً جياني رائع إنه صديقي. لقد تحدث عن ذلك. قلت ​له: افعل ما تشاء. يمكنك قبولهم. لست مُضطراً لقبولهم. ربما يكون لديهم فريق جيد. هل لديهم ⁠فريق جيد؟".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تُلعب مبارياتها في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي دفع القائمين على الرياضة في البلاد إلى مُطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بنقل جميع مواجهاته إلى المكسيك، لكن طلبهم قوبل بالرفض نظراً لصعوبة الأمر.

يذكر أن منتخب إيران قد تأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، بشكل مباشر، بعد عبوره بنجاح التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، والقرعة أوقعته في المجموعة السابعة، التي تضم كل من نيوزيلندا، بلجيكا ومصر، حيث سيلعب مواجهتين في لوس أنجليس، ومباراة واحدة في سياتل.