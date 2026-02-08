ترامب يهاجم رياضياً أولمبياً أميركياً مستاء من مداهمات إدارة الهجرة

- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرياضي الأولمبي هانتر هيس، واصفاً إياه بـ"الفاشل الحقيقي" بسبب تصريحاته حول الوضع في الولايات المتحدة والمداهمات التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك. - أعرب هانتر هيس عن مشاعر مختلطة تجاه تمثيل الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، مشيراً إلى عدم رضاه عن الأحداث الجارية في بلاده، وأنه يمثل أصدقائه وعائلته أكثر من تمثيله للبلاد. - تصريحات هيس أثارت انتقادات حادة من السياسيين المؤيدين لترامب، حيث اعتبروا وجوده في الفريق الأولمبي غير مناسب.

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً)، الرياضي الأولمبي، هانتر هيس (27 عاماً)، بأنه "فاشل حقيقي"، مُنتقداً التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحافي قبل عدة أيام، حول الوضع في الولايات المتحدة بسبب المداهمات التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في عدد من المدن.

وكان هانتر هيس قد قال إن تمثيل الولايات المتحدة الأميركية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، أثار لديه "مشاعر مختلطة"، وإن الأمر كان "صعباً بعض الشيء"، قبل أن يضيف: "هناك الكثير من الأحداث الجارية في بلادي لا تُرضيني، وأعتقد أن الكثيرين لا يعجبون بها أيضاً، وأظن أن الأمر يتعلق أكثر بتمثيل أصدقائي وعائلتي في الوطن، والأشخاص الذين مثلوه قبلي، وكل ما أؤمن به من خير في الولايات المتحدة، مجرد حملي للعلم لا يعني أنني أمثل كل ما يجري هناك".

لكن حديث هانتر هيس، لم يعجب ترامب، الذي نقلت عنه صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الأحد، قوله: "لا يمثل بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية. إذا كان الأمر كذلك، فما كان عليه أن يتقدم للانضمام إلى الفريق، ومن المؤسف وجوده فيه، ومن الصعب جدّاً تشجيع شخص كهذا، لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هانتر هيس من الرياضيين القلائل في الفريق الأولمبي الأميركي، الذين أعربوا عن استيائهم من تمثيل بلادهم في ظل الوضع الحالي، ما جعله عرضة للانتقادات الحادة، من قبل الكثير من السياسيين المحسوبين على ترامب.