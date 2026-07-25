ترامب يعلّق على قبعة فيران توريس خلال احتفالات إسبانيا بكأس العالم

- احتفل المنتخب الإسباني بفوزه بكأس العالم 2026 بعد تغلبه على الأرجنتين، حيث سجل فيران توريس هدف الفوز في الوقت الإضافي، مما أضاف النجمة الثانية لقميص إسبانيا بعد لقب 2010. - ارتدى توريس قبعة "Make Spain Great Again"، مستوحاة من شعار ترامب "Make America Great Again"، مما أثار تفاعلًا في الولايات المتحدة، حيث أبدى ترامب إعجابه باللفتة. - شهدت مدريد احتفالات ضخمة بعودة المنتخب، حيث جابت حافلة الفريق شوارع العاصمة وسط حضور مليوني شخص وعروض موسيقية.

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القبعة التي ارتداها فيران توريس، مهاجم المنتخب الإسباني، خلال احتفالات "لاروخا" بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، والتي حملت عبارة "Make Spain Great Again" أي "لنجعل إسبانيا عظيمة مجدداً".

وارتدى صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم قبعة حملت العبارة المستوحاة بصورة واضحة من شعار "Make America Great Again" أو "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، الذي اشتهر به دونالد ترامب خلال حملته الرئاسية عام 2016، والمعروف اختصاراً بـ"MAGA". ولم يمر المشهد دون رد فعل في الولايات المتحدة، إذ علّق الحساب الرسمي للبيت الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صور توريس قائلاً: "الجميع يريد الانضمام إلى الحركة"، وبعد أيام، جاء التعليق من ترامب نفسه، الذي تحدث عن تصرف مهاجم برشلونة وأبدى إعجابه به.

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وقال الرئيس الأميركي بحسب ما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "إنه لاعب كبير، وكان يرتدي في الأساس قبعة شبيهة بقبعة "Make America Great Again". رأيت في ذلك تحية لطيفة، وأعتقد أنه فعل ذلك بنية طيبة جداً، ونحن نقدر ذلك". وأضاف: "كانت لفتة جميلة.. فعل ذلك بلطف كبير ونحن نقدّر الأمر، لقد كانت مجاملة كبيرة".

🚨🚨🎙️| Donald Trump: "Ferran Torres? He's a great player, and he was essentially wearing a 'Make America Great Again' hat. It was a nice tribute, and I think he did it with the best of intentions. We appreciate it." #fcblive 😬 pic.twitter.com/9HPW87ikCh — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 25, 2026

كرة عالمية تعرف إلى أسرع لاعبي كأس العالم 2026

وبات يوم 19 يوليو/تموز 2026 تاريخاً خاصاً بالنسبة للإسبان، بعدما نجح المنتخب الإسباني في الفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم، ليضيف النجمة الثانية إلى قميصه بعد اللقب الأول الذي حققه في جنوب أفريقيا عام 2010، وكان فيران توريس بطل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، بعدما سجل مهاجم برشلونة هدف الانتصار خلال الوقت الإضافي، إثر تمريرة حاسمة من نيكو ويليامز، بل كاد توريس أن يضيف هدفاً ثانياً بعد دقائق، إلا أن اللعبة أُلغيت بداعي التسلل.

وحظي المهاجم باستقبال كبير لدى وصول بعثة المنتخب إلى مدريد، في احتفالات تمكن خلالها فريق المدرب لويس دي لا فوينتي من جمع ما يقارب مليوني شخص في شوارع العاصمة الإسبانية. وجابت حافلة المنتخب الإسباني عدداً من شوارع مدريد، قبل الوصول إلى ساحة "سيبيليس"، حيث استمرت الاحتفالات وسط عروض موسيقية.