ترامب يعرض على دي لافوينتي تدريب المنتخب الأميركي

كشف مدرب منتخب إسبانيا الأول، لويس دي لا فوينتي، عن فحوى حديثه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال تسلّم الميدالية الذهبية بعد التتويج بلقب كأس العالم 2026، إثر الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف نظيف، ليحصد منتخب لا فوريا روخا لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه.

وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بعد نهائي مونديال 2026، سأل أحد المراسلين في قاعة المؤتمر المدرب لويس دي لا فوينتي عن الحديث الذي دار مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وماذا قال له الأخير قبل منحه الميدالية الذهبية، فرد دي لا فوينتي قائلاً: "نعم تحدث معي، هنأني على التتويج بلقب كأس العالم، وأكد لي أن إسبانيا تستحق لقب البطولة بعد المستوى المُميز الذي قُدم".

وتابع مدرب منتخب إسبانيا قائلاً "ثم ضحك خلال الحديث وعرض عليّ أنه يجب أن أدرب منتخب أميركا، من أجل مساعدته لمحاولة التتويج بأول لقب في كأس العالم. ضحكت وشكرته على الإطراء. وقلت له أنا سعيد بهذا الكلام ولكن قلبي هو مع إسبانيا. تدريب هذا المنتخب كان أعظم شرف لي، وبعد أن أصبحنا أبطالاً للعالم، لا يُمكنني أن أطلب أكثر من ذلك".

وختم مدرب المنتخب الإسباني حديثه عن اللقطة مع ترامب وقال "كانت محادثة جميلة وفيها الكثير من الاحترام، لحظات مثل هذه هي جزء من كرة القدم، تتعرف إلى شخصيات وناس من كل العالم، الذين يكنون كل التقدير لما فعله فريقك وحققه في النهاية. وطبعاً سماع إحدى الشخصيات المهمة وهي تقول إنها تثق بك لقيادة منتخب بلادها هو أمر رائع، ولكن سأتابع عملي مع إسبانيا بكل تركيز، والبناء على ما تحقق".