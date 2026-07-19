ترامب يشيد بميسي قبل النهائي: من الصعب الرهان ضده

- سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، برفقة رئيس فيفا جياني إنفانتينو، حيث سيقدمان الكأس للفريق الفائز. - في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، لم يكشف ترامب عن اختياره للفريق الفائز، لكنه أشار إلى صعوبة المراهنة ضد ليونيل ميسي، مشيداً بمهاراته الكروية. - أكد ترامب على إعجابه بميسي ورونالدو، مشيراً إلى موهبة ميسي في تمرير الكرة بدقة، مما يجعل من الصعب المراهنة ضده في المباراة النهائية.

سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 عاماً) نهائي بطولة كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، اليوم الأحد على ملعب ميتلايف، برفقة رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، حيث سيقدمان الكأس للفريق الفائز. وقبل هذا الحدث المرتقب، وفي مقابلة مسجلة مسبقاً مع قناة فوكس نيوز الأميركية، بثت اليوم الأحد، لم يكشف ترامب عن اختياره للمنتخب الأقرب لحصد اللقب، لكنه أشار إلى أنه سيكون من الصعب عليه المراهنة ضد ليونيل ميسي، الذي يخوض على الأرجح مباراته الأخيرة في كأس العالم.

وقال ترامب في المقابلة: "كنت أعلم أنكِ ستسألين عن هذا الأمر، لذا فكرت في الأمر ملياً. أكره الخوض في هذا الموضوع، الذي لم يكن له تأثير سياسي كبير. رئيس الأرجنتين صديق لي، وقد قام بعمل رائع. لكنني أقول إنه من الصعب المراهنة ضد ميسي". وتابع: "لن أنحاز لأي طرف. أعتقد فقط أنه من الصعب جداً المراهنة ضد ميسي. إنه لاعب عظيم، وهو بالتأكيد أحد أعظم اللاعبين. حصلت على هذه المعلومة من ابني، بارون، وهو من أشد مشجعي كرة القدم. لكن هناك أيضاً لاعبون رائعون آخرون شاركوا هنا، ومع ذلك أقول إنه عندما تنظر إلى الأمر الآن، فقد كنت دائماً معجباً برونالدو، وكذلك بميسي".

وختم حديثه بالقول: "يتطلب الأمر موهبة كبيرة لتوجيه الكرة إلى رأس الزميل وهي قادمة بتلك السرعة (هدف الأرجنتين الثاني على إنكلترا الذي صنعه ميسي للاوتارو)، لكنها كانت تمريرة مثالية. وقبل ذلك مباشرة، الطريقة التي تخلص بها من المدافع كانت مذهلة؛ فقد كان مراقباً بشكل جيد للغاية، وفجأة أصبح واقفاً بمفرده، لذلك من الصعب المراهنة ضده".