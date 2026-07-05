ترامب يشكر فيفا بعد إلغاء طرد بالوغون: تصحيح ظلم جسيم

- لجنة الانضباط في فيفا علقت عقوبة الإيقاف بحق فولارين بالوغون بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما سمح له بالعودة لمواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026. - وفقاً للمادة 27 من قانون الانضباط في فيفا، تم تعليق العقوبة لمدة عام بشرط عدم ارتكاب مخالفة مماثلة، مما أثار جدلاً حول القرار. - بالوغون ليس الأول في هذا السياق، حيث حصل كريستيانو رونالدو على عقوبة مشابهة، والاتحاد الأميركي يركز على مواجهة بلجيكا مع بقاء بالوغون متاحاً للعب.

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق عقوبة الإيقاف بحق مهاجم منتخب الولايات المتحدة الأميركية فولارين بالوغون (25 عاماً)، الذي تعرض للطرد في المواجهة التي خاضها ضد البوسنة والهرسك في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً. وعقّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القرار شاكراً فيفا "على تصحيح ظلم جسيم"، على حد وصفه.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأحد، أن فولارين بالوغون عوقب بالإيقاف مدة مباراة، بعدما تعرض للطرد المباشر في المواجهة أمام البوسنة والهرسك، بعد عرقلته منافسة طارق محرموفيتش، وفق المادة 10.5 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بمنافسات بطولة كأس العالم. ورغم تصريحات العديد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه لا يحق لأي منتخب الطعن في قرار الطرد أو الإيقاف، لكن مهاجم منتخب أميركا استطاع العودة مرة أخرى إلى تشكيلة منتخب بلاده، التي تستعد لمواجهة بلجيكا ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم، وفق البيان الصادر عن الهيئة الكروية.

ورحّب الاتحاد الأميركي بالقرار في بيان أكد فيه تقبله حكم اللجنة التأديبية، والتركيز الكامل على مواجهة بلجيكا. كما دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط القضية، وكتب عبر منصته "تروث سوشال": "شكراً لفيفا على فعل الصواب وتصحيح ظلم جسيم".

وبحسب ما جاء في البيان: "لقد فرضت لجنة الانضباط في فيفا العقوبة التالية على لاعب منتخب أميركا فولارين بالوغون، الذي طُرد نتيجة حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال المباراة التي لعبها ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026، التي أقيمت يوم الأول من شهر يوليو/تموز الجاري على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا، والعقوبة كانت الإيقاف مدة مباراة واحدة لمخالفته المادتين 14 و66 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم".

وواصل البيان الذي نشره فيفا على موقعه الرسمي في الإنترنت: "وفقاً للمادة 27 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، يُعلق تنفيذ العقوبة مدة عام واحد، وفي حال ارتكب فولارين بالوغون مخالفة أخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها خلال فترة الاختبار، يُلغى الإيقاف وتنفذ العقوبة دون الإخلال بأي عقوبة إضافية تفرض على المخالفة الجديدة".

وأكدت الصحيفة أن المادة 27 من قانون الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على أنه "يجوز للهيئة القضائية تعليق تنفيذ أي إجراء تأديبي كلياً أو جزئياً. إذا ارتكب الشخص المستفيد من عقوبة معلقة مخالفة أخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها خلال فترة الاختبار، تُلغى العقوبة المعلقة من قبل الهيئة القضائية، وتُنفذ العقوبة دون الإخلال بأي عقوبة إضافية مفروضة على المخالفة الجديدة".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن فولارين بالوغون لا يُعد اللاعب الأول الذي يحصل على مثل هذه القرار، بعدما سبقه قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، الذي تعرض لعقوبة من قبل (فيفا)، من خلال إيقافه مدة ثلاث مواجهات مع تعليق مباراتين مدة سنة واحدة تحت المراقبة، وذلك على خلفية طرده في المواجهة ضد أيرلندا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأثار القرار جدلاً واسعاً داخل المعسكر الأميركي، إذ رأى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أن التدخل لم يكن متعمداً، وقال بعد المباراة: "بالنسبة إليّ، ليست بطاقة حمراء أبداً. لم تكن لديه أي نية لأن يدوس على اللاعب، كانت لقطة عادية في كرة القدم وحدثت بالصدفة". وبذلك، سيبقى بالوغون متاحاً لمنتخب الولايات المتحدة في مواجهته المرتقبة أمام بلجيكا، على أن تُفعّل عقوبة الإيقاف لاحقاً في حال ارتكابه مخالفة جديدة مماثلة من حيث الطبيعة والخطورة خلال فترة الاختبار.