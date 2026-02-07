ترامب يردّ على صيحات الاستهجان ضد نائبه في افتتاح الأولمبياد الشتوي

- خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو، تعرض نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لصيحات استهجان، بينما أبدى الرئيس ترامب استغرابه من ردود الفعل هذه، مشيراً إلى أن فانس محبوب في الولايات المتحدة. - ترأس فانس الوفد الأميركي في ميلانو، حيث التقى برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مؤكداً على القيم المشتركة والوحدة الوطنية التي تعززها الألعاب الأولمبية. - شهدت ميلانو احتجاجات ضد وجود عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، كما تعرض الوفد الإسرائيلي لصيحات استهجان بسبب الأوضاع في غزة.

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شأن صيحات الاستهجان التي وُجّهت إلى نائبه جي دي فانس

خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 ميلانو كورتينا على ملعب سان سيرو الشهير، أمس الجمعة، حين سألته صحافية عن ذلك خلال صعوده إلى متن طائرة "إير فورس وان" الرئاسية، مبدياً في الوقت عينه استغرابه من ردّة فعل الجماهير.

وقال ترامب حول هذا الموضوع: "هل هذا صحيح؟ هذا مفاجئ لأنّ الناس يُحبّونه، من العدل القول إنّه في دولة أجنبية. فهو لا يتعرّض لصيحات الاستهجان في هذا البلد (يقصد الولايات المتحدة)"، مع العلم أنّ كلام الرئيس الأميركي يتعارض مع الذي حصل في العاصمة واشنطن حين سمعت صفّارات الاستنكار ضد نائبه خلال حفلٍ موسيقي في مركز كينيدي.

وسُمعت صيحات الاستهجان عندما ظهر فانس لفترة وجيزة على شاشة ملعب سان سيرو الشهير في مدينة ميلانو إلى جانب زوجته، أوشا فانس، وهما يلوّحان بالأعلام الأميركية خلال موكب دخول الوفود المشاركة، بينما أفادت وكالة فرانس برس بأن ما حصل يتناقض بشكلٍ حاد مع الترحيب الحار الذي حظي به الرياضيون الأميركيون من مدرجات هذا الصرح الرياضي الشهير.

BREAKING: In a stunning moment, JD Vance was just booed relentlessly at the Olympics. Wow. The Trump-Vance admin is humiliating us on the world stage. pic.twitter.com/06ryMvehDH — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) February 6, 2026

وترأس فانس وفد بلاده في ميلانو، تزامناً مع زيارة رسمية، حيث يجمع بين جدول أعمال رياضي ودبلوماسي، التقى خلاله فانس برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وأكد معها "القيم المشتركة"، موجهاً رسالة حول الوحدة الوطنية التي تُساهم بها الألعاب الأولمبية بالنسبة للشعب الأميركي، بقوله: "هي من الأمور القليلة التي توحد البلاد بأكلمها".

وتظاهر مئات الأشخاص في ميلانو ضد وجود عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ضمن الترتيبات الأمنية للوفد الأميركي، وذلك بعدما تجمّع مئات الطلاب من مدارس ثانوية وجامعات ميلانو أمام جامعة بوليتكنيكو للاحتجاج على ذلك، رغم أن الحكومة الإيطالية أكدت أنّه ليس لهم أيّ دورٍ عملياتي على الأرض، وهم مختلفون عن الوحدة المتهمة بارتكاب أعمال عنف في الولايات المتحدة.

كما تعرّض وفد الاحتلال الإسرائيلي لصيحات الاستهجان أيضاً بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم السبت، حيثُ سُمعت صفّارات الشجب من بعض المشجعين المناصرين للقضية الفلسطينية، وذلك على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة، مع الإشارة إلى أن العديد من الطلاب رفعوا أعلام فلسطين أثناء مرور الشعلة الأولمبية في مدينة ميلانو يوم الخميس في رسالة تضامنٍ واضحة.