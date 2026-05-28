ترامب يدرس حضور نهائي دوري السلة الأميركي

- يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب حضور إحدى مباريات نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد دعوة من مالك نيويورك نيكس، جيمس دولان، لمتابعة المباريات في "ماديسون سكوير غاردن". - تأهل نيويورك نيكس إلى النهائي بعد فوزه على كليفلاند كافالييرز بنتيجة 4-0، ويستعد لمواجهة الفائز من أوكلاهوما سيتي ثاندر وسان أنتونيو سبيرز. - علاقة ترامب بدوري السلة الأميركي متوترة، حيث اتهم الدوري بالتحول إلى "منظمة سياسية" عام 2020، وشهدت علاقته مع أبطال الدوري السابقين توتراً مماثلاً.

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب حضور إحدى مباريات نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما تلقى دعوة لمتابعة مباريات نيويورك نيكس على ملعب "ماديسون سكوير غاردن"، عقب تأهل الفريق إلى السلسلة النهائية للمرة الأولى منذ عام 1999.

ووصل نيكس إلى النهائي بعد اكتساح كليفلاند كافالييرز بنتيجة 4-0، ليقترب من حلم استعادة اللقب الغائب منذ عام 1973، بانتظار الفائز من مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وسان أنتونيو سبيرز بقيادة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، كشف ترامب أنه كان يخطط للتوجه إلى نيويورك الأربعاء في حال امتدت سلسلة نيكس أمام كليفلاند إلى مباراة خامسة، إلا أن حسم التأهل السريع غيّر خططه، وأوضح أنه يفكر الآن بحضور إحدى مباريات النهائي في "ماديسون سكوير غاردن"، بعدما تلقى دعوة من مالك النادي جيمس دولان.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة النهائي في الثالث من يونيو/ حزيران على أرض بطل المنطقة الغربية، فيما يستضيف نيكس المباراتين الثالثة والرابعة يومي 8 و10 يونيو، وربما المباراة السادسة في الـ16 من الشهر نفسه إذا امتدت السلسلة.

وترتبط علاقة ترامب برابطة دوري السلة الأميركية بتاريخ من التوتر، إذ سبق له أن اتهم الدوري عام 2020 بالتحول إلى "منظمة سياسية" بعدما قررت عدة فرق مقاطعة مباريات احتجاجاً على حادثة إطلاق النار على الأميركي من أصل أفريقي جاكوب بلايك.

كما شهدت علاقة ترامب مع أبطال الدوري السابقين توتراً مماثلاً، بعدما أبدى لاعبو غولدن ستايت ووريرز تحفظهم على زيارة البيت الأبيض عقب تتويجهم بلقب عام 2017، قبل أن يعلن الرئيس الجمهوري حينها سحب الدعوة، وهو ما تكرر أيضاً بعد تتويج الفريق مجدداً في عام 2018.