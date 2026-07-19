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ترامب يخالف بروتوكول نهائي كأس العالم في هذه اللقطة

بعيدا عن الملاعب
نيويورك

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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19 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 23:12 (توقيت القدس)
ترامب في ملعب نيويورك نيو جيرسي في 19 يوليو 2026 (إيفا ماري أوزكاتيغي/Getty)
ترامب في ملعب نيويورك نيو جيرسي في 19 يوليو 2026 (إيفا ماري أوزكاتيغي/Getty)
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- حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا في ملعب نيوجيرسي، حيث لفت الأنظار بتصرفاته المثيرة للجدل.
- خالف ترامب البروتوكول الرسمي بتقديم كأس العالم له في المدرجات قبل بدء المباراة، مما أبرز علاقته الودية مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو.
- أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً، حيث اعتاد الجميع أن تُعرض الكأس على الفائز بعد انتهاء المباراة، مما منح ترامب فرصة ملامسة الكأس قبل اللاعبين.

جلب رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب (80 عاماً) الاهتمام بحضوره في نهائي كأس العالم 2026، الأحد، بين الأرجنتين حاملة اللقب ومنتخب إسبانيا في ملعب نيوجيرسي. ووصل ترامب إلى ملعب نيويورك-نيو جيرسي، قبل دقائق من ضربة بداية نهائي النسخة الـ23، والتي كان خلالها الرئيس الأميركي مؤثراً في سير الأحداث، وخطف الأضواء في بعض المناسبات من نجوم البطولة، خاصة إثر حادثة تعليق عقوبة مهاجم الولايات المتحدة فلوران بالوغون التي أثارت جدلاً واسعاً خلال البطولة.

وأكد تقرير نشره موقع قوت ميركاتو الفرنسي أن الرئيس الأميركي خالف البروتوكول الخاص بنهائي كأس العالم، وأضاف الموقع الفرنسي: "بينما لم تُسجّل أي أهداف، تصدّرت صورة أخرى عناوين الأخبار مع بداية المباراة. ففي مطلع مواجهة النهائي، قُدّمت الكأس مباشرةً إلى دونالد ترامب في المدرجات في خضمّ المباراة، وبعيداً عن أيّ بروتوكول رسمي. وجلس الرئيس الأميركي بجانب زوجته ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو ليتمكّن من مشاهدة الكأس من كثب في جوٍّ وديّ، وسط حماس المباراة الافتتاحية. وقد أبرز هذا التقديم غير الرسمي العلاقة الودية الواضحة بين دونالد ترامب ورئيس "فيفا".

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وخلال النسخ السابقة، وبعد استعراض الكأس قبل ضربة البداية، اعتاد الجميع أن تُوضع بالقرب من الميدان إلى حين نهاية المباراة بشكل رسمي، وبعدها تُقدَّم إلى قائد المنتخب المتوج بكأس العالم، ولكن هذه المرة، فقد قُدّمت الكأس إلى ترامب في بداية المواجهة، وبالتالي حظي بفرصة ملامسة الكأس قبل اللاعبين الذين تنافسوا من أجل الحصول على اللقب وإسعاد الجماهير.

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