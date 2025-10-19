ترامب يحوّل تأشيرة كأس العالم إلى كابوس بسبب تغريدات ونُكت

- فرضت إدارة ترامب قيوداً صارمة على تأشيرات كأس العالم 2026، مما جعل الحصول عليها أكثر تعقيداً، حيث يمكن أن تؤدي التغريدات القديمة أو النكات إلى رفض الطلبات أو تأخيرها. - تتطلب الإجراءات الجديدة من المسافرين تقديم حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص سجلهم الرقمي، مما أثار قلق جماهير كرة القدم من طول فترات الانتظار واحتمال رفض دخولهم. - حذرت وكالات السفر من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تقليص حضور الجماهير في البطولة، مما يضر بصورة الولايات المتحدة كبلد منفتح ويحول الحدث إلى بطولة ناقصة الحضور.

حوّل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً)، تأشيرة كأس العالم إلى كابوس حقيقي لعشرات الآلاف من المشجعين حول العالم، بعدما فرضت إدارته قيوداً جديدة على دخول الولايات المتحدة مع اقتراب نهائيات مونديال 2026. وأصبح الحصول على تأشيرة المشجع أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، إذ باتت التغريدات القديمة أو النكات المنشورة على الإنترنت سبباً كافياً لرفض الطلبات أو تأخيرها.

وأطلقت إدارة ترامب سلسلة إجراءات وُصفت بأنها الأكثر صرامة منذ عقدين، حسب وصف صحيفة دايلي ستار البريطانية، أمس الجمعة، إذ تطالب المسافرين بتقديم حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص سجلّهم الرقمي قبل منحهم الإذن بالدخول. وتشمل هذه الإجراءات جماهير من أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا، ممن يخططون للسفر لمتابعة البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

وأعادت السلطات الأميركية تفعيل سياسة "عدم التسامح"، التي تسمح لموظفي الحدود برفض دخول أي شخص تُثار حوله شبهات رقمية، حتى وإن كانت مرتبطة بـ"نُكتة أو تعليق ساخر" عن الأمن أو السياسة. ودفعت هذه السياسة بعض وكالات السفر إلى تحذير عملائها من مغبة ترك منشورات قد تُفهم خطأً على أنها تهديد أو إساءة، حتى لو كانت مكتوبة منذ سنوات.

وتسببت هذه التشديدات في حالة من الارتباك لدى جماهير كرة القدم، التي اعتادت اعتبار المونديال مناسبة للاحتفال، وليس للتدقيق الأمني، وشكا العديد من المشجعين من طول فترات الانتظار في السفارات الأميركية، التي قد تمتد لأكثر من عام، ما يهدد بخسارة تذاكرهم ومصاريفهم المدفوعة مسبقاً، كذلك يخشى آخرون من رفض دخولهم بسبب مخالفات بسيطة في نماذج التأشيرة الإلكترونية.

ودعت شركات السفر الكبرى إلى مراجعة القواعد الجديدة، معتبرة أن الخطر لم يعد مقتصراً على جماهير إنكلترا كما كان في البداية، بل بات شاملاً لكل من يحمل جواز سفر أجنبياً، وأوضحت أن التمييز لم يعد جغرافياً، بل أصبح رقمياً، إذ تُعامل الحسابات المشبوهة على منصات "إكس" أو "فيسبوك" كمصدر تهديد للأمن القومي.

وحذّر خبراء من أن هذه السياسة قد تُفرغ المدرجات من آلاف الزائرين، وتحوّل الحدث العالمي المنتظر إلى بطولة ناقصة الحضور. وأكدوا أن تحويل تأشيرة كأس العالم إلى كابوس بسبب تغريدات و"نُكت" يضرّ بصورة الولايات المتحدة بلداً منفتحاً، ويجعل السياسة تتسلل إلى لعبة كان يُفترض أن توحّد العالم، لا أن تفرّقه.