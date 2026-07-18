ترامب يحلّل مباراة إنكلترا ضدّ الأرجنتين: ارتكبوا خطأ مع هاري كين!

- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتخب إنكلترا ومدربه توماس توخل بسبب الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن توخل ارتكب خطأً بتوظيف هاري كين كلاعب دفاعي. - أبدى ترامب استغرابه من استراتيجية اللعب الدفاعية لإنكلترا، مشيراً إلى أنه لعب الغولف مع هاري كين قبل 18 شهراً، مما يعكس إعجابه بقدرات اللاعب. - خلال حفل في برج ترامب، أكد ترامب على ضرورة تبني نهج هجومي أكثر، معترفاً بأنه ليس خبيراً في كرة القدم، لكنه وجد ما حدث غريباً.

تحول الرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 سنة)، إلى مُحلل في كرة القدم وانتقد منتخب إنكلترا ومدربه الألماني توماس توخل، بسبب الطريقة التي لعب بها أمام منتخب الأرجنتين في مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وانضم ترامب إلى سلسلة محللي كرة القدم الذين انتقدوا المدرب الألماني، توماس توخل، بسبب طريقة اللعب الدفاعية أمام منتخب الأرجنتين والتي انتهت بخسارة المنتخب الإنكليزي (2-1) في النهاية، وأبدى الرئيس الأميركي استغرابه بشكل خاص من الطريقة التي وظف بها المدرب الألماني قائده، هاري كين، والذي كشف الأسبوع الماضي أنه لعب معه جولة غولف قبل نحو 18 شهراً في ولاية فلوريدا.

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وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل خاص أقامه في برج ترامب في مانهاتن فجر السبت: "لديكم في إنكلترا لاعب رائع لعبت معه الغولف. أنتم تعرفون ذلك، أليس كذلك؟ إنه هاري، وكان رائعاً. أعتقد أنهم ربما ارتكبوا خطأ عندما جعلوه لاعباً دفاعياً. ماذا أعرف أنا عن كرة القدم؟ لقد تقدموا في النتيجة، ثم أخذوا أفضل لاعب لديهم ووضعوه في الدفاع".

وضحك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إلى جانب ترامب، الذي هز كتفيه ثم صفق بعد تعليقاته، وتابع ترامب انتقاده لمنتخب إنكلترا وتوخل: "علينا أن نكون أكثر ميلاً للهجوم، أليس كذلك؟ لكنّني لن أحكم على الأمر. في النهاية، ماذا أعرف أنا عن التدريب؟ لكن ما حدث كان غريباً بعض الشيء، وهاري في الحقيقة شخص رائع".