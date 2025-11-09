ترامب يحلم بملعب رئاسي يحمل اسمه في واشنطن

- كشف تقرير إعلامي عن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تسمية الملعب الجديد لفريق واشنطن كوماندرز باسمه، كجزء من طموحه لربط اسمه بالمشاريع الكبيرة في الولايات المتحدة. - يُتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 3.7 مليارات دولار، وسيُشيّد على موقع ملعب "آر إف كاي" القديم بحلول عام 2030، حيث لعب ترامب دوراً محورياً في تيسير الإجراءات الحكومية للمشروع. - استغل ترامب نفوذه لفتح نقاش غير رسمي مع مالكي النادي حول الفكرة، ويطمح لتخليد اسمه في ذاكرة الرياضة الأميركية.

أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79عاماً)، جدلاً جديداً بعدما كشف تقرير إعلامي عن رغبته في أن يحمل الملعب الجديد لفريق واشنطن كوماندرز اسمه، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لطموحه في ربط اسمه بالمشاريع الكبيرة في البلاد، وليخلد اسمه في الولايات المتحدة الأميركية، في فترة حكمه الثانية.

وأبدى ترامب اهتماماً خاصاً بالمشروع الذي يُتوقع أن تبلغ تكلفته نحو 3.7 مليارات دولار، والمقرر أن يُشيّد على موقع ملعب "آر إف كاي" القديم في العاصمة الأميركية بحلول عام 2030. وأكدت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، أمس السبت، أن الرئيس يريد أن يُخلّد اسمه على الصرح المرتقب، باعتبار أنه لعب دوراً محورياً في تيسير الإجراءات الحكومية التي سمحت بانطلاق خطة إعادة البناء. وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أنّ ترامب يرى في المشروع فرصة رمزية لتكريم إنجازاته، فقالت في تصريح يعكس توجهاته: "سيكون اسماً رائعاً، لأن الرئيس ترامب هو من جعل هذا المشروع ممكناً".

واستغل ترامب نفوذه داخل أروقة السلطة لفتح نقاش غير رسمي مع مالكي النادي حول الفكرة، وفق ما نقلت مصادر قريبة من الملف، مشيرة إلى أنّه يمتلك وسائل ضغط إدارية يمكنها التأثير بمسار المشروع، مثل التصاريح البيئية التي يمنحها الجهاز الحكومي. وأضافت المصادر أنّ الرئيس لن يتردد في استخدام كل ما يملك من أوراق لتحقيق هدفه.

والتزم فريق واشنطن كوماندرز الصمت حيال الجدل، لكنّ تقارير إعلامية رجّحت أن يحضر الرئيس الأميركي مباراة الفريق المقبلة ضد ديترويت لايونز، في زيارة قد تفتح الباب أمام محادثات أكثر جدّية حول تسمية الملعب. ويطمح الرئيس الأميركي من خلال هذه الخطوة إلى تخليد اسمه في ذاكرة الرياضة الأميركية، فبعد أن ارتبط اسمه بالسياسة والمال والعقارات، يبدو أنّ ترامب يستعد لاقتحام الملاعب أيضاً بطريقته الخاصة.