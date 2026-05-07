ترامب يحتج على أسعار تذاكر مونديال 2026: لن أدفع الأموال

- احتج الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ارتفاع أسعار تذاكر مباراة منتخب الولايات المتحدة ضد باراغواي في كأس العالم 2026، حيث تجاوزت أرخص التذاكر ألف دولار، معبراً عن عدم استعداده لدفع هذا المبلغ. - تراجعت أسعار التذاكر بشكل كبير بعد انتقادات واسعة النطاق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر أرخص تذكرة 1120 دولاراً. - دافع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، عن الأسعار قائلاً إن 25% من تذاكر دور المجموعات متوفرة بأقل من 300 دولار، مشيراً إلى أن السوق الأميركية تتطلب تطبيق أسعار السوق.

احتج الرئيس الأميركي دونالد ترامب (79 عاماً)، على ارتفاع أسعار التذاكر الخاصة بالمواجهة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة ضد منتخب باراغواي، التي ستقام يوم 13 يونيو/حزيران المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال دونالد ترامب في تصريحاته التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الخميس، في رده على سؤال بشأن وصول سعر أرخص تذاكر المواجهة الافتتاحية (الفئة الثالثة) لمنتخب الولايات المتحدة ضد باراغواي إلى أكثر من ألف دولار: "لم أكن أعلم بهذه الأرقام، وأود حضور هذه المباراة، لكنني لن أدفع الأموال، حتى أكون صريحاً معكم".

وأكدت الصحيفة أن أسعار تذاكر المواجهة الافتتاحية لمنتخب أميركا ضد باراغواي في لوس أنجليس تراجعت بشكل كبير للغاية بعدما تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى انتقادات واسعة النطاق، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر بطولة كأس العالم 2026، وبخاصة أن المواجهة التي تحدث عنها ترامب بلغ سعر أرخص تذكرة لحضورها إلى 1120 دولاراً.

وأوضحت أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو دافع في كلمته خلال مؤتمر معهد ميلكن العالمي في بيفرلي هيلز عن أسعار تذاكر كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بقوله: "في الواقع، 25% من تذاكر دور المجموعات متوفرة بأقل من 300 دولار. في الولايات المتحدة، لا يمكنك حضور مباراة جامعية، ناهيك عن حدث احترافي رفيع المستوى، بأقل من 300 دولار. وهذا كأس العالم. نحن في السوق الأكثر تطوراً في مجال الترفيه على مستوى العالم، لذا علينا تطبيق أسعار السوق".