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ترامب وإنفانتينو يتعرضان لصيحات استهجان خلال تتويج بطل العالم

بعيدا عن الملاعب
نيويورك

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
20 يوليو 2026
ترامب وإنفانتينو يحملان كأس العالم، 19 يوليو 2026 (إيان ماكنيكول/Getty)
ترامب وإنفانتينو يحملان كأس العالم، 19 يوليو 2026 (إيان ماكنيكول/Getty)
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لم يستطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 عاماً)، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، تفادي صيحات الاستهجان أثناء قيامهما بتقديم لقب بطولة كأس العالم 2026 إلى منتخب إسبانيا، الذي حققه للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز في المواجهة النهائية على منتخب الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، فجر اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي الذي جلس في المقصورة الرئيسية طوال المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، تعرض لصيحات الاستهجان بعدما نزل رفقة السويسري جياني إنفانتينو، إلى أرضية ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك، من أجل تسليم لاعبي منتخب إسبانيا كأس المسابقة الدولية.

وأكدت الصحيفة أن سبب صيحات الاستهجان، التي أطلقتها جماهير منتخب إسبانيا، باتجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعود إلى توتر العلاقات الديبلوماسية مع الحكومة الإسبانية، التي يتزعمها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي كان موجوداً داخل الملعب، وكان أحد أبرز المعارضين للحرب الذي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

كما يعود سبب إطلاق صيحات الاستهجان ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إلى الانتقادات اللاذعة، التي لحقت بالسويسري، الذي تم اتهامه بأنه سمح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل في عمل الفيفا خلال بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى عدم رضا جماهير الرياضة على استراحة "الترطيب" في شوطي المباراة، وغيرها من الأمور التي حدثت خلال المسابقة الدولية.

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ويذكر أن دونالد ترامب أشعل الانتقادات ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بعدما أكد بشكل علني بأنه تدخل لدى الفيفا، حتى تعمل على تعليق إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة الأميركية، فولارين بالوغون، الذي تعرض للطرد بشكل مباشر في المواجهة أمام منتخب البوسنة والهرسك، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026.

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