ترامب وإنفانتينو يؤكدان نجاح كأس العالم 2026: وحّدنا العالم

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو نجاح بطولة كأس العالم 2026، مشيرين إلى امتلاء الملاعب وارتفاع نسب المشاهدة التلفزيونية، مما يعكس تحقيق التوقعات العالية لهذه النسخة التاريخية. - استضاف ترامب حفلاً في برج ترامب لتكريم إنفانتينو ونجوم كرة القدم، حيث أشاد إنفانتينو بدعم ترامب للبطولة، مؤكدًا أن الحلم الأميركي أصبح حقيقة ووحد العالم. - تحدث ترامب عن البطاقة الحمراء للاعب الأميركي فلوريان بالوغون، مشيرًا إلى أن البطولة وحدت الناس وأثبتت أن الولايات المتحدة بلد كرة قدم، متمنيًا التوفيق لإسبانيا والأرجنتين في النهائي.

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (80 سنة)، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، نجاح بطولة كأس العالم 2026، وذلك في حفل خاص أقيم في برج ترامب في مانهاتن قبل المباراة النهائية التي ستُقام في ملعب ميتلايف بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

واستشهد إنفانتينو بعدد من المؤشرات لتأكيد نجاح بطولة كأس العالم، من بينها امتلاء الملاعب بالجماهير وارتفاع نسب المشاهدة التلفزيونية، لإثبات أن أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم جاءت على مستوى التوقعات، بينما كان ترامب يومئ برأسه موافقاً، وقال رئيس فيفا خلال كلمته في الحفل فجر السبت: "الحلم الأميركي، سيادة الرئيس، أصبح حقيقة. وحدنا العالم".

واستضاف الرئيس الأميركي حفلاً في برج ترامب في مدينة مانهاتن تكريماً لإنفانتينو وعدد من نجوم كرة القدم العالمية، وتحدث الرجلان إلى جوار كأس العالم الذهبية التي يعتزم ترامب تسليمها إلى الفائز بالمباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا غداً الأحد، وكعادته في حضور ترامب، أشاد إنفانتينو بالرئيس قائلاً: "لست في حاجة إلى من يثني عليك، سيادة الرئيس، لكن هذه النسخة من كأس العالم ما كانت لتحقق هذا النجاح المذهل لولا دعمك".

كما تحدث ترامب عن البطاقة الحمراء للاعب منتخب أميركا، فلوريان بالوغون، والتي أثارت جدلاً كبيراً خلال بطولة كأس العالم 2026، وقال: "هناك لحظات لا تُنسى مثلها عندما حصل بالوغون على البطاقة الحمراء، أردت تقديم شكوى في البداية ولم أعرف ماذا سيحصل، ولكن ما حصل في النهاية كان جيداً، لأنه لم يحصل جدلٌ بعد ذلك، فازت بلجيكا وأميركا خسرت"، ثم قاطع كلمته وتحدث مع إنفانتينو: "اتخذت قراراً رائعاً، إذا فكرت في الأمر، فلم يمنحوك أي تقدير على ذلك صحيح؟".

في المقابل كان لترامب كلمة عن كأس العالم 2026 أيضاً وقال: "واحدة من أعظم الأحداث الرياضية في التاريخ. البطولة وحدت الناس، وليس فقط الوسط الرياضي. تبين أننا بلد كرة قدم. أتمنى التوفيق لإسبانيا والأرجنتين يوم الأحد في المباراة النهائية، وليفز الفريق الأفضل"، مع التنبيه أن ترامب سيجلس إلى جانب إنفانتينو في المقصورة الرئيسية لملعب ميتلايف ستاديوم غداً الأحد في النهائي الكبير، إلى جانب شخصيات أخرى مهمة مثل ملك إسبانيا، فيليب السادس، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز.

🚨🚨🎙️| Donald Trump on the Folarin Balogun Red Card. pic.twitter.com/JmR2t109VC — CentreGoals. (@centregoals) July 17, 2026