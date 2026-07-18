ترامب محلّلاً رياضياً: رأيت كيف يراقبون ميسي وفجأة تحرك يميناً!

- أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل نهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى مهاراته الفريدة وتأثيره الكبير في المنتخب الأرجنتيني خلال البطولة. - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ترامب سيحضر المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، مشيرة إلى أن البطولة أظهرت قدرة أميركا على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. - سيقوم ترامب بتسليم كأس العالم للفائز في ملعب ميتلايف بنيويورك-نيوجيرسي، بعد حضوره حفل استقبال "فيفا" في برج ترامب.

غازل الرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 سنة)، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستجمع منتخبَي إسبانيا والأرجنتين غداً الأحد (العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك-نيوجيرسي.

وتحدث ترامب خلال لقاء خاص مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، قبل المباراة الختامية لبطولة كأس العالم 2026، ونوه بقدرات ميسي ودوره الكبير مع منتخب الأرجنتين في هذا المونديال وقال: "أنا أعرف قليلاً عن الرياضة وكرة القدم، شاهدت ميسي وهو مراقب بطريقة جيدة، وفجأة عندما كان يقف على الجهة اليُمنى، لاحظت ذلك ولم يتحدث أحد عن ذلك، كان مراقباً من لاعبين مُميزين".

وتابع ترامب حديثه عن ميسي قائلاً: "فجأة ذهب نحو اليمين لوحده ووقف لاعبو المنتخب المنافس من دون أي حركة، كان لديه الوقت الكافي ليلعب كرة عرضية، وكانت المساحة ضيقة جداً، وكانت هذه نهاية المباراة، كان الأمر رائعاً، هؤلاء لاعبون عظيمون يفعلون هذا باستمرار وبطريقة مُميزة، وأنا أعرف أن رونالدو واحد منهم، أنا أعرفه خلال السنوات وهو شخص رائع".

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يُّذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيحضر نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وقالت ليفيت أمام الصحافيين الحاضرين في القاعة: "نتطلع إلى المباراة النهائية يوم الأحد، وأعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضورها، هذه خاتمة مناسبة لبطولة أظهرت قدرة أميركا على استضافة العالم على أكبر مسرح رياضي"، كما أضافت أنها لا تعرف أي منتخب سيُشجعه ترامب في المباراة النهائية، لكنها أشارت قائلة "أنا متأكدة من أنه سيكون لديه إجابة ممتعة لكم".

في المقابل أكدت ليفيت أن ترامب سيُسافر إلى مدينة نيويورك قبل يومين من المباراة النهائية، من أجل حضور حفل استقبال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في برج ترامب بحي مانهاتن، وسيحضر بعد ذلك مباراة يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا. ولم يحضر ترامب أي مباراة في مونديال 2026، إلّا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أشار في وقت سابق إلى أنّ ترامب سيُسلّم كأس العالم للمنتخب البطل في ملعب ميتلايف في نيويورك-نيوجيرسي.