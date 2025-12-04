ترامب لا يستبعد إجراءات صارمة ضد المهاجرين خلال كأس العالم 2026

- إدارة ترامب تدرس فرض إجراءات صارمة على المهاجرين خلال كأس العالم 2026، مع احتمالية تنفيذ مداهمات تستهدف المشجعين لضمان الأمن، بينما ترحب بالمشجعين الدوليين الراغبين في الاستمتاع بالحدث. - أندرو جولياني يؤكد أن كل تأشيرة تُعتبر قرارًا أمنيًا، مشددًا على أن من يشكل تهديدًا لن يحصل على تأشيرة، بينما يُرحب بمن يرغب في الاستمتاع وإنفاق الأموال في الولايات المتحدة. - البيت الأبيض يمنح إعفاءات خاصة لبعض أعضاء وفدي هايتي وإيران، بينما تُحال مسألة تأشيرات المشجعين إلى وزارة الخارجية لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.

لم تستبعد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً)، فرض إجراءات صارمة بحق المهاجرين خلال إقامة نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين، إذ تشير التقارير إلى أن سلطات الهجرة الأميركية قد تنفذ مداهمات تستهدف المشجعين أثناء المباريات، في خطوة تعكس حرص الإدارة على فرض أقصى درجات الأمن ضمن استعداداتها لاستضافة الحدث.

وأوضح رئيس فريق عمل البيت الأبيض المعني بالحدث الرياضي، أندرو جولياني، في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا تايمز الرياضية، أمس الأربعاء، أن الأشخاص الذين يشكلون تهديداً محتملاً للولايات المتحدة لن تجري الموافقة على تأشيراتهم، لكنه شدد على أن المشجعين الدوليين الذين يرغبون في إنفاق أموالهم والاستمتاع في الولايات المتحدة سيكونون مرحباً بهم، ويتوقع البيت الأبيض زيارة بين خمسة إلى سبعة ملايين مشجع لحضور كأس العالم، رغم المخاوف المتعلقة بحملة ترامب المتشددة ضد الهجرة.

وقبل سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، يوم الجمعة المقبل، في مركز كينيدي بواشنطن، دان جولياني "السرد الخيالي القائل إن الرئيس غير مرحب بالأجانب"، ليضيف في هذا الشأن: "كل تأشيرة هي قرار يتعلق بالأمن القومي قبل كل شيء، إذا كنت تهديداً محتملاً، فلن تحصل على الموافقة، إذا كنت تأتي للاستمتاع، وإنفاق أموالك، والاستمتاع بالولايات المتحدة الأميركية، فأنت مرحب بك".

وبالنظر إلى شعبية كرة القدم بين المجتمعات اللاتينية في الولايات المتحدة، هناك مخاوف من أن يستهدف مسؤولو سلطات الهجرة المشجعين في المباريات التي تضم منتخبات أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى، وعند سؤاله عما إذا كان البيت الأبيض سيستبعد مداهمات في مباريات كأس العالم، قال جولياني "الشيء الوحيد، ولقد عرفت الرئيس منذ 25 عاماً، أنه لم يستبعد أي شيء من شأنه أن يجعل المواطنين الأميركيين أكثر أماناً".

وفيما يتعلق بمنتخبين مشاركين في كأس العالم، هما هايتي وإيران، المدرجتان ضمن قائمة الدول التسعة عشرة المحظور دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بأمر من إدارة ترامب، أوضح جولياني أن بعض أعضاء وفدي الفريقين حصلوا على إعفاءات خاصة تسمح لهم بدخول البلاد، كما أدخل البيت الأبيض استثناء يسمح للمنتخبات الرسمية بالسفر إلى الولايات المتحدة العام المقبل، بينما أحال جولياني مسألة المشجعين الهايتيين والإيرانيين الراغبين في الحضور إلى وزارة الخارجية، المسؤولة عن إصدار التأشيرات، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية وحقوق جميع الزوار.