ترامب: لا تهمني حقاً مشاركة إيران في كأس العالم

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم اهتمامه بمشاركة إيران في كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن إيران دولة منهكة وعلى وشك الانهيار، رغم تأهلها للمرة الرابعة على التوالي. - مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، شكك رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في مشاركة إيران، بينما أكد فيفا على أهمية إقامة بطولة آمنة بمشاركة الجميع. - كشف فيفا عن ملصق البطولة احتفاءً بتبقي 100 يوم على انطلاقها، مشيراً إلى قدرة كرة القدم على توحيد العالم.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه لا يكترث لمشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026 هذا الصيف، التي تستضيفها بلاده إلى جانب المكسيك وكندا، تزامناً مع الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وتشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم، الذي يُقام في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، لكن ترامب لم يبد أي اهتمامٍ بالموضوع. فعلى هامش مقابلة مع بوليتيكو، قال: "لا تهمني حقاً مشاركة إيران في البطولة، أعتقد أن إيران دولة مُنهكة تماماً. إنّها على وشك الانهيار".

وتأهلت إيران إلى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، ومن المقرر أن تستهل مشوارها في نسخة 2026 بمواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس، قبل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد مصر في سياتل، وهي لم تعلن نيتها الانسحاب من المونديال خلال الفترة الماضية حتى عندما قصفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية في البلاد.

ومع تصاعد الاضطرابات الحالية، شكك رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، في مشاركة إيران بالبطولة العالمية، قائلاً للتلفزيون الإيراني المحلي: "من غير المتوقع أن ننظر إلى كأس العالم بتفاؤل، المسؤولون الرياضيون في البلاد سيقررون ما إذا كان من الضروري اتخاذ أي إجراء"، مع العلم أن الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ماتياس غرافستروم، علّق حول التحضيرات للنسخة المقبلة يوم السبت الماضي بقوله: "ينصب تركيزنا على إقامة كأس عالم آمن بمشاركة الجميع".

وكان فيفا قد كشف رسمياً عن ملصق البطولة أمس الثلاثاء احتفاءً بتبقي 100 يوم على انطلاق كأس العالم، حيث تضمن مجموعة من الصور، يتوسّطها لاعب كرة قدم، في دلالة على قدرة كرة القدم على توحيد العالم بحسب البيان الرسمي، وهو القطعة الأخيرة من مجموعة ملصقات كأس العالم 2026، لإكمال مجموعة ملصقات المدن المستضيفة الـ16 التي بدأ الكشف عنها السنة الماضية.