ترامب سيحضر نهائي كأس العالم 2026 وسيُسلّم الكأس للبطل

- سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف استاديوم بنيويورك-نيوجيرسي، وفقاً لتأكيدات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، حيث سيشارك في تسليم الكأس للفائز. - لم يحضر ترامب أي مباراة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منذ انطلاقها في 11 يونيو، لكن حضوره النهائي يعكس تقليداً لرؤساء الدول في المشاركة بتسليم الجوائز. - يأتي هذا القرار بعد الجدل حول مراسم تسليم كأس العالم للأندية في نيوجيرزي، حيث شارك ترامب في احتفالات تشلسي بعد فوزه.

سيحضر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (80 سنة)، المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها يوم 19 يوليو/ تموز المقبل على ملعب ميتلايف استاديوم في نيويورك-نيوجيرسي، وذلك وفقاً لما حسمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء.

ولم يحضر ترامب أي مباراة في بطولة كأس العالم 2026، حتى الآن، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وانطلقت يوم 11 يونيو/ حزيران الحالي. إلا أنّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أكد في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، أنّ الرئيس الأميركي سيكون حاضراً في المباراة النهائية لمونديال 2026، وقال: "سنكون مع الرئيس الأميركي للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معاً بالطبع، نحن معاً طوال الوقت".

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يُشارك فيها رئيس دولة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم أو يُسلم الميداليات للاعبين والكأس للبطل، فهذا الأمر حصل مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي نزل برفقة إنفانتينو إلى أرض ملعب لوسيل في الدوحة، وسلّم كأس لقب مونديال 2022 في قطر، لنجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، مهدياً إياه "البشت" القطري، حيثُ ارتداه لحظة التتويج باللقب العالمي.

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كذلك سبق أن سلم ملك إسبانيا، خوان كارلوس، الكأس لقائد منتخب إيطاليا، دينو زوف، في مونديال 1982، فيما منحت الملكة إليزابيث الثانية الكأس لقائد إنكلترا بوبي مور إثر تتويج منتخب "الأسود الثلاثة" بلقب عام 1966.

ويأتي قرار تقديم الكأس في كأس العالم 2026 في أعقاب الجدل الذي أثارته مراسم تسليم كأس العالم للأندية لتشلسي الإنكليزي إثر فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في نيوجيرزي بالذات الصيف الماضي، وحينها سلّم ترامب الكأس لقائد تشلسي ريس جيمس، لكن عدم مغادرته المنصة أدى إلى مشاركته في احتفالات الفريق وسط دهشة اللاعبين.