ترامب سيحضر نهائي كأس العالم 2026.. هل تتجهّز له الجماهير؟

- سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائي كأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف استاديوم، حيث سيقوم بتسليم الكأس للفائز بين الأرجنتين وإسبانيا، في أول حضور له لمباريات البطولة. - يواجه ترامب انتقادات بسبب علاقته مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو وقراره المثير للجدل بإلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأميركي فلوريان بالوغون، مما أثار غضب الجماهير والصحف الرياضية. - سبق لترامب تسليم درع بطولة كروية، ومن المتوقع أن يواجه انقساماً جماهيرياً وصيحات استهجان في المدرجات خلال المباراة النهائية.

سيحضر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (80 سنة)، المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام يوم الأحد المقبل في 19 يوليو/تموز على ملعب ميتلايف استاديوم في نيويورك-نيوجيرسي، والتي ستجمع بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني.

وسيكون هذا أول حضور للرئيس الأميركي، دونالد ترامب (80 سنة)، لمباراة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما غاب عن جميع المباريات وبما فيها مباريات المنتخب الأميركي لكرة القدم، ولن يقتصر حضوره على البروتوكول التقليدي بمصافحة اللاعبين إلى جوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بل سيتولى بنفسه تسليم الكأس لقائد المنتخب الفائز، سواء كان الأرجنتيني ليونيل ميسي أو الإسباني رودري، وفقاً للمعلومات التي نشرتها قناة "إي أس بي أن" الأميركية وصحيفة "دياريو آس" الإسبانية، الخميس.

كرة عالمية بالوغون يعترف: ترامب تسبب بالتأثير على أجواء منتخب أميركا

وسيحضر ترامب نهائي كأس العالم وسط انتقادات كثيرة بسبب علاقته المثيرة للجدل مع رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، وقرار إلغاء البطاقة الحمراء للاعب منتخب أميركا، فلوريان بالوغون، بعد أن طلب الرئيس الأميركي من إنفانتينو إمكانية إلغاء البطاقة لكي يلعب بالوغون بشكل طبيعي مواجهة بلجيكا في دور الـ16 من المونديال، وهو القرار الذي أشعل غضباً كبيراً من الجماهير وأثار جدلاً واسعاً في الصحف الرياضية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع من الآن.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يسلم فيها ترامب درع بطولة كروية، إذ سلم العام الماضي لقب كأس العالم للأندية لقائد نادي تشيلسي ريس جيمس في الملعب نفسه، وبقي واقفاً على منصة التتويج بين اللاعبين أثناء الاحتفال ضارباً بالبروتوكول عرض الحائط، ومن المتوقع أن يواجه ترامب انقساماً جماهيرياً وصيحات استهجان في المدرجات كما حدث معه سابقاً في منافسات رياضية أميركية، كما لن يكون مرحباً به بحرارة من جماهير إسبانيا والأرجنتين، بحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.