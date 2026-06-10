- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تعمل على ضمان دخول "الأشخاص المناسبين" إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم 2026، وسط مخاوف من صعوبة الحصول على تأشيرات بسبب سياسات الهجرة الصارمة. - أثارت قرارات إدارة ترامب، مثل منع حكم كرة القدم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من المشاركة، قلقاً واسعاً، خاصة بعد حظر السفر على مواطني 12 دولة، مما يعكس تأثير السياسات على الأحداث الرياضية الدولية. - أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلغاء حصص تذاكر المشجعين، مما يعرقل حضورهم، بينما سيُسمح للاعبين الإيرانيين المقيمين في المكسيك بدخول الولايات المتحدة فقط في أيام المباريات.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب (79 عاماً)، اليوم الأربعاء، إن إدارته تعمل على ضمان دخول "الأشخاص المناسبين" إلى الولايات المتحدة لحضور منافسات كأس العالم 2026. وفي تصريحات أدلى بها ترامب في البيت الأبيض، وعندما سُئل عن مخاوف مشجعي كرة القدم من صعوبة الحصول على تأشيرات لحضور فعاليات كأس العالم، أجاب ترامب بأن الولايات المتحدة تعمل على وضع آلية "بشكل وثيق للغاية لضمان دخول الأشخاص المناسبين".

وتأتي هذه المخاوف بعد أن منعت إدارة ترامب، حكم كرة القدم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من المشاركة في كأس العالم، بسبب صلاته المزعومة بـ "أعضاء مشتبه بانتمائهم لمنظمات إرهابية"، بحسب تقرير صحيفة إندبندنت البريطانية. وأثارت سياسات ترامب الصارمة بشأن الهجرة قلقاً واسعاً، حيث فرضت واشنطن العام الماضي حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 دولة، من بينها الصومال.

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بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلغاء حصص تذاكر المشجعين المخصصة له في كأس العالم، وهو قرار يزعم أنه "سيعرقل حضور المشجعين الإيرانيين" ويتعارض مع روح المنافسات الدولية. من جهة آخرى، سيُسمح للاعبين الإيرانيين المقيمين في المكسيك بدخول الولايات المتحدة فقط في أيام المباريات، ويجب عليهم المغادرة فور انتهاء المواجهات، مما يمنعهم من أداء واجباتهم المعتادة قبل المباراة، في حين رُفضت تأشيرات دخول 15 مسؤولاً إيرانياً أيضاً.

وأعلن الرئيس الأميركي عزمه حضور مباريات في كأس العالم مع اقتراب انطلاق الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق. وقال ترامب، بحسب (فرانس برس) داخل المكتب البيضاوي عما إذا كان يخطط لحضور أي مباريات: "نعم، نعم، سأحضر". ولم يقدّم تفاصيل إضافية حول ذلك، إلا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو كان قد صرّح بأنه يتوقع أن يقوم ترامب بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز في المباراة النهائية المقررة في 19 تموز/يوليو.