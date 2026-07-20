ترامب أغضب منتخب إسبانيا بسبب الصورة الرسمية لبطل كأس العالم

- شهد نهائي كأس العالم 2026 حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث فرضت السلطات الأميركية قيوداً أمنية صارمة، وتوج منتخب إسبانيا باللقب بعد فوزه على الأرجنتين 1-0، محققاً لقبه الثاني بعد 2010. - أثار ترامب الجدل بتقديمه الكأس والميداليات للاعبين الإسبان وظهوره في الصورة الرسمية للفريق، مما تسبب في توتر ومواقف محرجة، حيث طلب قائد إسبانيا إبعاده للتركيز على اللاعبين والجهاز الفني. - احتفل لاعبو إسبانيا بالتتويج في أول بطولة تضم 48 منتخباً، محققين انتصارات قوية على الأرجنتين وفرنسا بعد بداية متعثرة.

أثار حضور رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب (80 عاماً)، نهائي كأس العالم 2026، اهتماماً واسعاً، خاصة وأن السلطات الأميركية فرضت قيوداً أمنية صارمة في مباراة النهائي التي شهدت تتويج منتخب إسبانيا بالنسخة 23، بعدما انتصر على الأرجنتين بنتيجة (1ـ0)، محرزاً اللقب الثاني في مسيرته بعد لقب 2010.

Trump has no shame, and he knows exactly what he’s doing.



Get off the fucking stage and let the players have their moment. pic.twitter.com/4oHACoVC5l — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 19, 2026

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن دونالد ترامب أفسد احتفالات إسبانيا بفوزها بكأس العالم 2026. وقدّم الرئيس الأميركي الكأس والميداليات للاعبين الإسبان بعد فوزهم على الأرجنتين في المباراة النهائية، قبل أن يظهر في الصورة الرسمية للفريق إلى جانب أبطال العالم، رغم أن البروتوكول ينصّ عادة على أن دوره يقتصر على تسليم الكأس إلى قائد المنتخب الفائز، ثم ينسحب ليترك اللاعبين والجهاز الفني يحتفلون.

وأضاف الموقع الفرنسي: "ترددّ أن وجوده تسبب في بعض التوتر ولحظات محرجة أثناء التقاط الصورة الرسمية. وكما لم يظهر في اللقطات المصورة، طلب قائد منتخب إسبانيا، رودري، من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو إبعاد ترامب حتى تركز الصورة على اللاعبين والجهاز الفني الإسباني. ورغم هذا الطلب، بقي الرئيس الأميركي في النهاية مع الأبطال في الصورة الأخيرة.

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واحتفل لاعبو إسبانيا بعد ذلك بالتتويج والتقطوا الصور التذكارية التي تخلد هذا الإنجاز التاريخي في مسيرتهم، في أول بطولة تشهد حضور 48 منتخباً، ورغم البداية المتعثرة فإن إسبانيا نجحت في التعويض محققة انتصارات قوية وخاصة في نصف النهائي والنهائي بتغلبها على بطل العالم 2002، الأرجنتين، وقبل ذلك على صاحب الوصافة في النسخة الماضية، منتخب فرنسا.