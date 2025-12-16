تراجع منتخبات شمال أفريقيا في كأس العرب والمغرب استثناء

- شهدت كأس العرب "فيفا قطر 2025" تراجعاً في أداء منتخبات شمال أفريقيا، حيث وصل منتخب واحد فقط إلى النهائي، بينما تألقت منتخبات آسيا بشكل لافت، مما يعكس تطور مستواها وقدرتها على المنافسة في البطولات الكبرى. - في نسخة 2021، تأهلت الجزائر ومصر وتونس وقطر إلى نصف النهائي، بينما في النسخة الحالية، تأهلت الإمارات والسعودية والأردن، مع وصول المغرب فقط من شمال أفريقيا إلى النهائي. - تراجع منتخبات شمال أفريقيا يعود لعدم مشاركة اللاعبين الأساسيين بسبب التزاماتهم الأوروبية، بينما استفادت منتخبات آسيا من تحسن أدائها وتأهلها في تصفيات كأس العالم.

شهدت النسخة الحالية من كأس العرب "فيفا قطر 2025"، تراجع حضور منتخبات شمال أفريقيا، إذ نجح منتخب وحيد في الوصول إلى المربع الذهبي ثم للنهائي، في وقت بلغت فيه ثلاثة منتخبات من شمال أفريقيا المربع الذهبي من النسخة الماضية. وكانت الكلمة خلال هذه النسخة لمنتخبات القارة الآسيوية التي حققت نجاحات كبيرة لحدّ الآن، تؤكد تطور مستواها وقدرتها على لعب الأدوار الأولى في مختلف المسابقات.

وفي نسخة 2021، تأهلت منتخبات الجزائر ومصر وتونس إلى نصف النهائي، إضافة إلى منتخب قطر، الذي فشل في تخطي عقبة منتخب الجزائر في المربع الذهبي وودّع البطولة، ليكون النهائي بين الجزائر وتونس، ولعبت قطر مباراة المركز الثالث أمام المنتخب المصري.

وخلال كأس العرب الحالية، تأهلت منتخبات الإمارات والسعودية والأردن إلى المربع الذهبي، مقابل وصول منتخب وحيد من شمال أفريقيا إلى هذا الدور وهو منتخب المغرب، بينما ودّعت الجزائر، حاملة اللقب، المسابقة في ربع النهائي بالهزيمة أمام منتخب الإمارات. وقد أنقذ منتخب المغرب منتخبات شمال أفريقيا بوصوله إلى المباراة النهائية إثر تجاوزه عقبة منتخب الإمارات في نصف النهائي.

ويبدو تراجع حضور منتخبات شمال أفريقيا متوقعاً نسبياً، بحكم أن معظمها لم يشارك بالفريق الأول بسبب اعتمادها الكبير على لاعبين ينشطون في أوروبا، لم تسمح لهم أنديتهم بالمشاركة في كأس العرب، إضافة إلى أن إقامة كأس أفريقيا بعد أيام قليلة من نهائي كأس العرب ترك بعض المنتخبات في موقف صعب، باستثناء منتخب المغرب الذي اعتمد على المنتخب الرديف المتوّج معظم لاعبيه ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين منذ أشهر قليلة. كما أن أداء منتخبات آسيا شهد تحسناً كبيراً، بدليل النتائج التي تحققت في تصفيات كأس العالم بتأهل الأردن والسعودية وقطر لحدّ الآن، في انتظار منتخب العراق، وبعض منتخبات آسيا كانت محرومة من أسماء قوية مثل النجم الأردني موسى التعمري.