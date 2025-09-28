تذاكر كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة في قطر.. مواعيد البيع والفئات

- أعلنت اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب 2025 وكأس العالم تحت 17 سنة في قطر عن بدء بيع التذاكر رقمياً اعتباراً من 29 سبتمبر 2025، مع خيارات لذوي الإعاقة، مما يعكس التزام قطر بتوفير تجربة شاملة للجميع. - ستنطلق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر، بالإضافة إلى استضافة النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية، بهدف تعزيز التبادل الثقافي وإبراز كرم الضيافة القطرية. - تتوفر تذاكر كأس العرب بأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً، بينما تبدأ تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة من 20 ريالاً، مع إمكانية حضور أكثر من مباراة يومياً في مجمع أسباير زون.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب 2025 وكأس العالم تحت 17 سنة المقرر إقامتهما في قطر خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول القادمين، عن بدء بيع تذاكر المباريات الخاصة بالحدثين الرياضيين انطلاقاً من يوم الاثنين المقبل 29 سبتمبر/أيلول 2025. ووفقاً للبيان الذي نشرته اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب 2025 وكأس العالم تحت 17 سنة، ستتوفر تذاكر كأس العرب بدءاً من 30 سبتمبر/أيلول الحالي، انطلاقاً من الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الدوحة والقدس المحتلة، في وقت ستُطرح تذاكر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة للبيع حصرياً لحاملي بطاقة فيزا بدءاً من 2 أكتوبر/تشرين الأول، بالتوقيت نفسه، على أن تُباع التذاكر رقمياً وتشمل خيارات أماكن للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وتنطلق سلسلة الأحداث الكروية العالمية في قطر هذا العام بدءاً ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، تليها بطولة كأس العرب 2025 التي تقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، وستستضيف قطر أيضاً النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية 2025، في تواريخ 10 و13 و17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتحدث المدير التنفيذي للتسويق والترويج والشؤون التجارية في اللجنة المحلية المنظمة، حسن ربيعة الكواري، في تصريحات خاصة في البيان الرسمي وقال: "يُشكل انطلاق مبيعات التذاكر محطة مهمة في رحلة استضافة البطولتين، في وقت نواصل الاستعداد لاستقبال المشجعين من أنحاء العالم للاستمتاع بموسم كروي حافل بتجارب استثنائية ستعكس كرم الضيافة القطرية الأصيلة، وتعزز التبادل الثقافي وتؤكد على شغفنا المشترك في كرة القدم".

فئات التذاكر لبطولة كأس العرب

تتوفر تذاكر المباريات لبطولة كأس العرب 2025، في ثلاث فئات وبأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً، كما يمكن للمشجعين شراء تذاكر "شجع منتخبك" وهي سلسلة تذاكر تمكن المشجع من متابعة مشوار منتخبه خلال دور المجموعات، كما تتوفر في جميع استادات البطولة خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

ويستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا في الملحق التأهيلي. أما المباراة النهائية، فستقام في 18 ديسمبر/كانون الأول، في تمام الساعة السادسة مساءً، في استاد لوسيل الأيقوني، كما تضم قائمة الاستادات التي تشهد مباريات البطولة الإقليمية، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى استاد 974، وتضمُّ في كلّ الاستادات منطقة مخصصة للمشجعين، حيث يمكنهم الاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية.

أما تذاكر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، فستتوفر بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، حيث يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية في منطقة المشجعين المحيطة بالملاعب، في أجواء احتفالية ومهرجان كروي نابض بالحياة، وستقام جميع المباريات البالغ عددها 104 في مجمع المسابقات في مدينة أسباير زون، بواقع ثماني مباريات يومياً خلال مختلف مراحل البطولة. كما يمكن شراء تذاكر مميزة لحجز مقاعد في المباريات الأكثر إقبالاً، ولمشجعي المنتخب القطري تتوفر تذاكر "شجع منتخبك"، والتي تتيح لهم حضور مباريات عنابي الناشئين خلال دور المجموعات.