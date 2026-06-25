تدريبات منتخب السويد تشهد أحداثاً مرعبة.. تفجير وانهيار مُدرج

- شهدت تدريبات منتخب السويد حادثة انهيار مدرج في ملعب فريسكو بتكساس، مما أثار ذعر البعثة قبل مواجهة اليابان في كأس العالم 2026، رغم عدم وجود عواصف أو أعاصير. - أوضح مدير المنتخب، ستيفان بيتيرسون، أن الانهيار حدث بسبب خطأ في عمليات إعادة التشييد باستخدام مواد متفجرة، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى. - استمرت التدريبات بشكل طبيعي تحت قيادة المدرب غراهام بوتر، حيث لم تتأثر مرافق الملعب بالحادثة، مما سمح للفريق بالتحضير لمباراة اليابان.

شهدت الحصة التدريبية الخاصة بمنتخب السويد والأخيرة قبل مواجهة منتخب اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2026، حادثة غريبة في ملعب تدريبات المنتخب السويدي التي أمست حديث وسائل الإعلام السويدية.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة "كيكر" الألمانية، الخميس، فإنه عند وصول بعثة منتخب السويد لخوض حصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة منتخب اليابان، انهار مدرج في ملعب التدريبات في فريسكو قرب دالاس في ولاية تكساس، رغم عدم حدوث أي عواصف أو إعصار قريب من الملعب، الأمر الذي أثار ذعر بعثة المنتخب السويدي قبل إجراء الحصة التدريبية.

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وتحدث مدير منتخب السويد ستيفان بيتيرسون في تصريحات نشرتها الصحيفة الألمانية شارحاً ما حدث في ملعب التدريبات، وقال: "الملعب يشهد عمليات إعادة تشييد كبيرة، كانوا يحاولون تدمير شيء بجانب مدرجات الملعب، ولكنه انهار وسقط في الاتجاه الخاطئ، لحسن حظنا لم يتعرض أي شخص للأذى، كانوا يستخدمون مواد متفجرة وحدث خطأ ما"، وبحسب المعطيات سقط جزء من المدرج في المنطقة المخصصة للصحافيين.

ورغم حالة الذعر التي عاشتها بعثة منتخب السويد، إلا أن المدرب غراهام بوتر أقام الحصة التدريبية تحضيراً لمواجهة منتخب اليابان الأخيرة في دور المجموعات، خصوصاً أن تدريبات منتخب السويد لم تتأثر بالأحداث التي حصلت، مع القدرة على استخدام جميع مرافق الملعب بشكل طبيعي من دون أي مشكلة.