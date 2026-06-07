- تدريبات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 تشهد لقطات مثيرة، حيث أظهر كاسيميرو تدخلاً قوياً على زميله إندريك في تدريب البرازيل، بينما شهدت تدريبات إسبانيا تدخل غافي على رودري، مما يعكس حماس اللاعبين واستعدادهم للمنافسة. - منتخب فرنسا يعيش أجواء مرحة، حيث يسخر اللاعبون من بعضهم البعض، مثل ماركيس تورام ومايكل أوليز، ويقلدون مشهد ريان شرقي مع الرئيس الفرنسي. - وهبي الخزري، مساعد مدرب تونس، يلفت الأنظار بتسجيله أهدافاً مميزة في تدريبات "نسور قرطاج"، مما يظهر قدراته رغم اعتزاله اللعب دولياً.

أصبحت تدريبات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، مسرح عديد اللقطات المثيرة، التي تجلب اهتماماً واسعاً، لا يقل عن الاهتمام بالمباريات الرسمية خلال البطولة التي يتوقع أن تشهد تنافساً قوياً وإثارة بين 48 منتخباً يشاركون في النسخة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا. وتسمح بعض الاتحادات، بتصوير مقاطع فيديو من تدريبات المنتخبات من قبل القنوات التلفزيونية المختلفة.

🚨 AVISADO FOI! 🚨



Casemiro já tinha dado o recado, mas muita gente não quis ouvir. Endrick segue mostrando que não faz parte de nenhuma panelinha 🥘 e que seu espaço precisa ser conquistado dentro de campo.



No futebol, talento nem sempre basta. Às vezes, a política dos… pic.twitter.com/4a5VOkRh6T — Regis Rugolo SEP1914 (@RegisRugol8154) June 4, 2026

فقد كشف تدريب لمنتخب البرازيل قبل مواجهة المنتخب المصري، عن تدخل قوي من قبل لاعب الوسط كاسيميرو، على زميله مهاجم ليون الفرنسي، إندريك، حيث كان لاعب مانشستر يونايتد متحمساً لقطع الكرة، ولحسن الحظ أن إندريك عاد سريعاً لمواصلة التدريب ولم يكن متأثراً بتدخل زميله، كما أنه شارك بديلاً في المباراة الودية ضد المنتخب المصري، ونجح في تسجيل هدف الانتصار.

La entrada de Gavi sobre Rodri que hizo temer lo peor en el entrenamiento de España.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zKBONERTpt — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 7, 2026

في الأثناء، شهدت تدريبات منتخب إسبانيا، مشهداً قوياً، بعد تدخل من لاعب برشلونة غافي، على نجم المنتخب رودري، الذي شعر بالام قوية نتيجة هذا التدخل لتتوقف التدريبات لبعض الوقت، وكان لاعب مانشستر سيتي يُعاني بعد هذا التدخل ليضطرّ غافي لطلب الاعتذار. وتؤكد هذه التدخلات، أن المنتخبات دخلت في أجواء كأس العالم، واللاعبون يتعاملون مع التدريبات مثل المباريات الرسمية، وكل لاعب يُدافع عن فرصه في الفوز بمكان أساسي.

MDRRR c’est des btrd comment ils ont vannés Rayan Cherki j’suis mort pic.twitter.com/BLf828wJep — 𝙙𝙮𝙙𝙮 🦅 (@dylxnrld) June 7, 2026

ويختلف الوضع في منتخب فرنسا، أحد المنتخبات المرشحة لحصد اللقب، فاللقطات التي يتم تسريبها تكشف عن أجواء طريفة بين اللاعبين، بداية بمقطع فيديو في بداية المعسكر يظهر فيه مهاجم إنتر ميلان، ماركيس تورام يسخر من طريقة زميله، لاعب بايرن ميونخ مايكل أوليز في الاحتفال. كما اجتمع اللاعبون يوم الأحد قبل التدريبات من أجل تقليد مشهد زميلهم ريان شرقي، خلال التقاط صورة مع رئيس فرنسا، مانويل ماكرون، حيث كان مشهده مضحاً وتمّ تداوله بشكل واسعٍ في الساعات الأخيرة.

بعيدا عن الملاعب أزمات تضرب المنتخبات قبل كأس العالم 2026... من شرقي إلى جماهير تونس

وخطف مساعد مدرب تونس، وهبي الخزري، الاهتمام خلال تدريبات "نسور قرطاج" فاللاعب المعتزل دولياً بعد كأس العالم 2022، والذي وضع حداً لمشواره الكروي بشكل كامل في صيف 2025، يُشارك في بعض الفترات في تدريبات المنتخب التونسي، وقد نجح في تسجيل أهداف بطريقة مميزة، تؤكد أنه كان قادراً على مواصلة اللعب وتمديد مسيرته الاحترافية مواسم إضافية.