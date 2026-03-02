تداعيات الحرب في المنطقة على الرياضة.. من التنس إلى كرة السلة

- تأثرت الرياضة بتداعيات الحرب في المنطقة، مع تأجيل فعاليات وإغلاق المجال الجوي، بينما أكد منظمو الفورمولا 1 في أستراليا عدم تأثر السباق رغم تعقيدات السفر. - بطولة العالم لسباقات التحمل في قطر تركز على سلامة المشاركين، بينما تأثرت كرة السلة الأوروبية بتعليق منافسات في أبوظبي، مما أثر على فرق الشباب الإسبانية. - في التنس، يواجه اللاعبون صعوبة في التنقل بعد بطولة دبي، بينما تقيّم اللجنة البارالمبية الدولية تأثير الحرب على الألعاب الشتوية في ميلانو كورتينا.

طاولت تداعيات الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، يوم السبت، قطاع الرياضة أيضاً، خصوصاً في ظل تأجيل نشاطات رياضية وإغلاق المجال الجوي لعدد من الدول وتعليق شركات طيران بارزة رحلاتها. وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى موسم الرياضات الميكانيكية حين تنطلق بطولة العالم للفورمولا 1 في عطلة نهاية الأسبوع المقبل في أستراليا، في حين أن السباق الأول المقرر في الشرق الأوسط سيجري في البحرين بين العاشر والثاني عشر من إبريل/ نيسان، وحول ذلك أكد منظمو السباق في أستراليا لشبكة "فوكس سبورتس نيوز" أنّه لن يكون هناك أيّ تأثير على السباق، رغم اعترافهم بأن الأحداث الأخيرة "أربكت خطط سفر الفرق وإدارة الفورمولا 1 نفسها".

ويختلف الوضع على مستوى بطولة العالم لسباقات التحمّل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، فالموعد الأول سيكون من بوابة المرحلة التمهيدية لهذه النسخة، المقررة في 22 مارس/ آذار في قطر، وحول ذلك أصدرت المنظمة بياناً قالت فيه: "سلامة المتسابقين والموظفين والمشجعين تظل أولويتنا المطلقة. إدارة WEC على تواصل دائم مع السلطات في قطر".

إلى كرة السلة التي تأثّرت بشكلٍ ملحوظ بالحرب الدائرة، بعدما علّقت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة (يوروليغ) منافسات "الجيل القادم" التي تجمع عدداً من أفضل الفرق تحت 18 عاماً في أوروبا، والتي كانت تقام في أبوظبي، ما أثر على دوري الشباب في إسبانيا تحت 22 عاماً، وذلك لأن فريقي ريال مدريد وفالنسيا باسكت لا يزالان عالقين في أبوظبي.

وفي عالم التنس، تكمن المشكلة في اللاعبين أنفسهم، حيث كان العديد منهم في المنطقة بعد خوض بطولة دبي، ولن يتمكنوا بالتالي من الوصول إلى دورة إنديان ويلز للماسترز ذات الألف نقطة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، على غرار الروسي دانيل ميدفيديف المتوج الأسبوع الماضي باللقب، وكذلك مواطنه أندريه روبليف والبريطاني هنري باتن، في حين يتشابه وضع الدنماركي هولغر رون، الموجود حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يتلقى العلاج من إصابة في وتر أخيل، في الوقت الذي أكدت فيه رابطة محترفي التنس أنّها تعمل على "ضمان تمكنهم من المغادرة بأمان عندما تسمح الظروف بذلك".

في الوقت عينه، أكدت اللجنة البارالمبية الدولية في بيانٍ، الاثنين، أنّها تقيّم تأثير الحرب على دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في ميلانو كورتينا، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وجاء في بيانٍ رسمي: "نقوم بجمع وتأكيد وتقييم المعلومات المتاحة، نحن نقيم التأثير على سير الألعاب، لا سيما في ما يتعلق بالسفر. إغلاق المجال الجوي في الشرق الأوسط يؤثر على وصول بعض المجموعات المعنية. نحن نعمل بجد لإيجاد حلول للمتضررين".

ويخوض منتخب إيران للسيدات منافسات كأس آسيا لكرة القدم في أستراليا، علما أنه خسر بنتيجة 0-3 أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى، ورفضت مدربة المنتخب مرضية جعفري التعليق على الأمر قائلة خلال مؤتمر صحافي: "أعتقد أنّه لا ينبغي لنا الحديث عن هذه القضايا في الوقت الحالي، فريقنا جاء إلى هنا لخوض هذه البطولة، وهو أمر مهم جداً للسيدات".