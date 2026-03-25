تخوفات تسبق كأس العالم 2026... فيفا يقلّص حجوزاته الفندقية

تسود حالة من التخوف في الأوساط المرتبطة بقطاع الضيافة قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، في ظل مؤشرات على تراجع الطلب وعدم وضوح الرؤية لدى المنظمين، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إعادة النظر في بعض ترتيباته اللوجستية.

وفي هذا السياق، ألغى "فيفا" مؤخراً حجز نحو 2000 غرفة فندقية في فيلادلفيا، رغم أن المدينة ستستضيف ست مباريات خلال البطولة، من بينها المباراة الثانية لمنتخب فرنسا وأخرى في دور الـ16، وكان الاتحاد الدولي قد حجز في وقت سابق ما يقارب 10 آلاف غرفة في المدينة نفسها بحسب ما ذكر موقع سو فوت الفرنسي الثلاثاء.

وقال رئيس جمعية فنادق فيلادلفيا، إد غروز، في تصريحات لقناة ABC 6، إن "فيفا" لم يقدّم أي توضيحات بشأن هذا القرار، مشيراً إلى أن مدناً أميركية أخرى قد تتأثر أيضاً بإجراءات مماثلة، وفي السياق ذاته، كانت صحيفة إل فينانسيرو المكسيكية قد أفادت في آذار/مارس بأن الاتحاد الدولي ألغى بالفعل نحو 40% من حجوزاته الفندقية في مكسيكو سيتي.

وتعكس هذه الخطوات حالة من القلق داخل قطاع الفنادق، إذ قال الخبير هاري كار لموقع CoStar إنه "أقل تفاؤلاً بكثير بشأن كأس العالم مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر"، فيما اعتبرت كريستين ويفر، رئيسة مجموعة GF للفنادق والمنتجعات، أن هذا الغموض "مقلق" قبل فترة قصيرة نسبياً من انطلاق الحدث العالمي.

ويُعزى هذا التردد جزئياً إلى التوترات الدولية الراهنة في مختلف المناطق، إضافة إلى قيود السفر التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواطني عدد من الدول، من بينها السنغال وساحل العاج وإيران وهايتي، وهو ما يزيد من تعقيد حركة الجماهير ويؤثر على وتيرة الحجوزات قبل البطولة.