تحول في قضية لجوء لاعبات منتخب إيران: استعادة أصول زهراء قنبري

13 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 23:15 (توقيت القدس)
قنبري خلال لقاء أقران وكوريا الجنوبية، 2 مارس 2026 (ألبرت بيريز/Getty)
قنبري خلال لقاء إيران وكوريا الجنوبية، 2 مارس 2026 (ألبرت بيريز/Getty)
- أعادت السلطات الإيرانية الأصول المالية لزهراء قنبري، قائدة منتخب السيدات لكرة القدم، بعد تراجعها عن طلب اللجوء في أستراليا، حيث كانت ضمن مجموعة لاعبات طلبن اللجوء عقب كأس آسيا للسيدات.

- أثار وقوف اللاعبات بصمت خلال النشيد الوطني الإيراني في البطولة جدلاً واسعاً، واعتُبر احتجاجاً صامتاً، مما دفع السلطات الأسترالية لعرض اللجوء الإنساني عليهن خشية تعرضهن لملاحقات.

- عادت قنبري وزميلاتها إلى إيران بعد ضغوط وتهديدات طاولت عائلاتهن، وحظين باستقبال "بطولي" في طهران.

أعادت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، الأصول المالية لقائدة منتخب السيدات لكرة القدم، زهراء قنبري (34 عاماً)، والتي كانت قد صودرت بعدما تقدّمت بطلب لجوء في أستراليا الشهر الماضي قبل أن تتراجع عنه.

وكانت قنبري ضمن مجموعة ضمّت ست لاعبات وأخرى من الجهاز الفني، قد تقدّمن بطلب لجوء في أستراليا في مارس/آذار، عقب المشاركة في كأس آسيا للسيدات، وذلك تزامناً مع اندلاع الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، عادت خمس منهن، بمن فيهن قنبري، لاحقاً عن قرارهن، وسافرن إلى البلاد برفقة بقية لاعبات الفريق، حيث حظين باستقبال "بطولي" خلال مراسم خاصة أُقيمت في وسط طهران في 19 مارس.

وأفاد موقع ميزان المعتمد من السلطات القضائية الإيرانية بأن "الأصول المالية لقنبري، لاعبة منتخب إيران لكرة القدم للسيدات والتي كانت قد صودرت، أُفرج عنها بقرار قضائي"، وأضاف أن هذا الإجراء جاء بعد "إعلان براءتها عقب تغيير سلوكها". وجاء هذا بعدما أقدمت السلطات الإيرانية، على مصادرة أصول قنبري، وذلك بعد إدراج اسمها ضمن قائمة تضمّ نحو 400 شخص وُصفوا بـ "داعمي العدو".

