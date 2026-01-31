تحطيم المضرب بين الضغط النفسي وفتح باب خصوصية لاعبي التنس

- شهدت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس حادثة لافتة حيث حطمت اللاعبة كوكو غوف مضربها بعد خسارة قاسية، مما أبرز الضغط النفسي على الرياضيين. - أثارت الحادثة نقاشاً حول خصوصية اللاعبين في ظل التكنولوجيا والكاميرات، حيث دعت لاعبات مثل إيغا شفيونتيك إلى توفير مساحات خاصة بعيداً عن الأضواء. - تحطيم المضرب ليس جديداً في التنس، لكن التركيز الإعلامي المتزايد يصعب على اللاعبين التنفيس عن ضغوطهم، مما يستدعي نقاشاً حول التوازن بين الترويج للرياضة وراحة اللاعبين النفسية.

عاد تحطيم المضرب ليخطف الأضواء في عالم التنس، بعدما شهدت بطولة أستراليا المفتوحة، أولى دورات "غراند سلام" هذا الموسم، حالة لافتة، أعادت إلى الواجهة مسألة الضغط النفسي وحدود السيطرة على ردّات الفعل لدى الرياضيين على مستوى الرجال والسيدات، بعدما أقدمت الأميركية كوكو غوف على تحطيم مضربها عقب خسارة قاسية أمام الأوكرانية إلينا سفيتولينا بنتيجة (1-6 و2-6) خلال 59 دقيقة، لينتهي مشوارها في نسخة 2026.

ورغم أنّ غوف عُرفت تاريخياً بانضباطها داخل الملعب، فإنّ اللقطة كشفت جانباً آخر من الضغط الذي يرافق مثل هذه المباريات، وهي التي قالت، منزعجة، بعد المواجهة حول هذه الواقعة، في مؤتمرٍ صحافي: "تهشيم المضرب يساعدني على المضي قدماً، أعرف نفسي جيداً، لكنّني حاولت التخلص من المشاعر السلبية خارج الملعب بعيداً عن عدسات الكاميرات، لا أريد فعل ذلك داخل الملعب أمام الأطفال. أحتاج ببساطة التنفيس عمّا أشعر به، لأنّني إذا لم أفعل فلن يتحملني الناس المحيطون بي".

وفتح هذا الموضوع مسألة أخرى في الوقت عينه، ارتبطت بقضية خصوصية اللاعبين واللاعبات، ما دفع البعض إلى إطلاق تصريحات مساندة لغوف بعد ما عاشته، مع الإشارة إلى أنّ التطور التكنولوجي ساهم كثيراً في تقليل هامش الخصوصية. ففي التسعينيات، كانت الكاميرا موجودة فقط داخل الملعب، قبل أن تتغيّر الأمور سريعاً مع انتشارها في العديد من الأماكن، سواء في الممرات أو مقارّ التدريبات والمعسكرات، وحتى غرف الملابس، على سبيل المثال في رياضة كرة القدم.

حالات تاريخية في تحطيم المضرب

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان أسماءً شكّلت جزءاً من الذاكرة الجماعية للعبة بسبب سلوك مشابه، وفي مقدمتها الروسي مارات سافين الذي يُعدّ أحد أكثر اللاعبين ارتباطاً بتحطيم المضارب في تاريخ التنس. فصاحب الموهبة الاستثنائية، المتوج بلقبَين كبيرَين (أميركا المفتوحة 2000 وأستراليا المفتوحة 2005)، عُرف بعدم قدرته على ضبط تصرفاته داخل أرضية الملعب، رغم أنّ النقاد كانوا يصفونه باللاعب "العبقري والموهوب"، إلّا أنّ مسيرته تأثّرت بالإصابات.

وفي مقابلة مع خوسيه لويس كليرك على شبكة "إي إس بي إن"، تحدث سافين عن عادته في كسر المضرب، إذ قال المصنف الأول عالمياً سابقاً: "لعبتُ طوال حياتي بمضارب شركة هيد، ولم يخبروني أبداً بعدد المضارب التي كسرتها. حطّمت العديد منها منذ صغري، وكنت أتعامل مع هذه الشركة منذ عام 1998. في الحقيقة، كان اللاعبون متسامحين جداً معي، إذ كسرتُ ما يقارب 80 مضرباً سنوياً، أو أكثر. وكانت علاقتي بهم جيدة جداً لدرجة أنهم أخبروني بنيتهم تقديم هدية لي. أعطوني لاحقاً لوح تزلج على الجليد، وكتبوا عليه الرقم 1055، وكانت مفاجأة بالنسبة لي، لأنني لم أكن أعرف عدد المضارب التي كسرتها. الآن أعرف عددها خلال مسيرتي".

وفي الوقت عينه، لم يغب الجدل عن الأميركي جون ماكنرو قط، وهو الذي اشتهر بغضبه الشديد وتحطيم مضربه، حتى وصل به الأمر، خلال مباراته في الدور الرابع ضد السويدي ميكائيل بيرنفورس في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1990، إلى الطرد من المباراة بسبب شتمه الحكم والمشرف والحكم الرئيسي.

وتطول لائحة اللاعبين الذين حطّموا مضاربهم، إذ اشتهر الأسترالي نيك كيريوس بذلك في الفترة الأخيرة، ما عرّضه لغرامات عديدة بسبب سلوكه، كما فقد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج بـ24 لقباً في "غراند سلام" وهو رقم قياس، أعصابه في العديد من المناسبات وهشّم مضربه.

وسار على خطاه الكرواتي مارين تشيليتش، كما فعلها الأميركي الشهير أندي روديك، ونجم الثمانينيات الأميركي إيفان ليندل، وومواطنه أندريه أغاسي في بداياته تحديداً، والسويسري روجر فيدرر في مناسبة شهيرة، ومثله فعل البريطاني أندي موراي، في حين يبرز من الجيل الجديد الروسي دانييل ميدفيديف، والألماني ألكسندر زفيريف وآخرون. ولا يقتصر هذا السلوك على الرجال فحسب، إذ شهدت كرة المضرب النسائية بدورها حالات مماثلة عبر العقود، أبرزها الأميركية سيرينا ويليامز، قبل أن تأتي واقعة كوكو غوف لتؤكد أنّ الضغوط لا تميّز بين جيل وآخر، ولا بين لاعب ولاعبة.

مساندة ورفع الصوت عالياً

ورفعت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، الصوت سريعاً في ظل تزايد التركيز الإعلامي على لاعبات التنس خارج الملعب، ودعت إلى مزيد من الخصوصية لهن، قائلة: "السؤال هو: هل نحن رياضيات أم حيوانات في حديقة حيوان، تُراقَب حياتنا حتى في أكثر لحظاتنا خصوصية؟ مهمتنا هي الظهور على أرض الملعب، لا أن نصبح مادة للسخرية بسبب نسيان بطاقة الاعتماد أو مواقف تافهة. سيكون وجود أماكن تُمكّننا من التركيز على عملنا دون أن يراقبنا أحد أمراً إيجابياً".

واعتبرت شفيونتيك أنّ الانتشار الكثيف للكاميرات يُنهي الخط الفاصل بين الرياضة الاحترافية وصناعة المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، مطالبةً بضرورة إيجاد توازن أكثر وضوحاً بين الترويج للعرض وراحة اللاعبين، مضيفة: "لا أعتقد أن الوضع يجب أن يكون هكذا. نحن رياضيون ونحتاج إلى مساحتنا الخاصة". وكانت البولندية قد مُنعت من دخول منطقة في مجمّع ملبورن بارك لعدم حملها بطاقة الاعتماد، قبل أن يُلتقط الموقف بالكاميرا وينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى خطى شفيونتيك، أكدت الأميركية جيسيكا بيغولا أنّ الكاميرات خلف الكواليس باتت "متطفلة"، وقالت: "صدقت كوكو حين قالت إنّ المكان الوحيد الخاص هو غرف تبديل الملابس، وهو أمرٌ جنوني". في المقابل، اعتبرت مواطنتها أماندا أنيسيموفا نشر الفيديو أمراً صعباً على غوف، التي لم يكن لها رأي في أمر نشره.

من جانبه ساند ديوكوفيتش كوكو غوف مؤكداً أنّه يفضل الأيام التي لم تكن فيها الكاميرات حاضرة في كلّ مكان، رغم أنّه اعترف بأن الوضع لن يتغيّر في القريب العاجل، ليقول حول هذا الموضوع: "رأيت ما حدث مع كوكو بعد مباراتها، وأتعاطف معها، أوافقها الرأي. من المحزن حقاً ألّا يتمكّن المرء من الابتعاد والاختباء والتنفيس عن إحباطه بطريقة لا تلتقطها الكاميرات. لكنّنا نعيش في مجتمع وعصر بات فيه المحتوى هو كل شيء، لذا فالأمر يستحق نقاشاً أعمق".

وأخيراً، كتب أليكسيس أوهانيان، زوج أسطورة التنس لدى السيدات سيرينا ويليامز، على حسابه في منصة إكس: "نحن نحب الرياضة لأنها عفوية، لأنّ هؤلاء الرياضيين يبذلون قصارى جهدهم في المنافسة، وأحياناً (مثل الحياة) لا يفوزون. ستستغل وسائل الإعلام هذه اللحظة الخاصة لجذب الانتباه، لكن كوكو لم ترتكب أي خطأ". وعلى إثرها، كتبت البطلة الأميركية المتوجة بـ23 لقباً في "غراند سلام": "لا عيب في كره الخسارة. الآن يا كوكو، متى شئتِ سأريك كيف تحطمينه بضربة واحدة... على طريقة سيرينا".