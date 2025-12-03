- كشف مدير منصة "هيا" في قطر للسياحة عن تحسينات جديدة تهدف لتطوير تجربة الزائر ورفع مستوى الخدمات خلال كأس العرب والفعاليات المقبلة، بالتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لدخول الزوار. - التحسينات تشمل تأشيرة متعددة الدخول لمقيمي دول مجلس التعاون، بمدة تصل إلى 60 يوماً، مما يسهل دخول الزوار والمشجعين لحضور الفعاليات دون الحاجة لإعادة التقديم. - توفر المنصة خدمات متنوعة تشمل المواصلات والفعاليات، مع مركز اتصال يعمل على مدار الساعة بخمس لغات للرد على الاستفسارات.

كشف مدير منصة "هيا" في قطر للسياحة، سعيد علي الكواري، عن حزمة من التحسينات الجديدة، التي تهدف إلى تطوير تجربة الزائر، ورفع مستوى الخدمات المقدمة خلال كأس العرب، والفعاليات المقبلة في البلاد.

وتحدّث الكواري، في تصرحات مع "العربي الجديد"، عن تعاون موسّع بين قطر للسياحة ووزارة الداخلية واللجنة الدائمة لدخول الزوار، بما يسهم في تسهيل حركة المشجعين والزوار، خصوصاً من دول مجلس التعاون، إلى جانب تعزيز التكامل بين المنصة والجهات المنظمة لمختلف البطولات والفعاليات. وقال الكواري: "إنّ مساهمة قطر للسياحة تُعدّ جزءاً أساسياً في تعزيز تجربة الزائر في الدولة، وفي دعم مختلف الفعاليات المقامة في قطر". وأضاف: "يسعدنا الإعلان عن بعض التحسينات الخاصة بمنصة هيئة قطر للسياحة، وهي نتيجة للتعاون المثمر بين قطر للسياحة ووزارة الداخلية واللجنة الدائمة لدخول الزوار".

وأوضح أن هذه التحسينات في منصة هيا موجّهة لمقيمي دول مجلس التعاون، إذ أصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة متعددة الدخول، مؤكّداً أن مدة التأشيرة زادت من 30 إلى 60 يوماً. وبيّن أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين الزوار والمشجعين من دخول قطر أكثر من مرة، لحضور الفعاليات المختلفة دون الحاجة لإعادة التقديم على التأشيرة في كل مرة. وأشار المتحدث إلى أن منصة الهيئة توفر العديد من الخدمات الأخرى، من بينها الخدمات المتعلقة بالمواصلات، وخدمات تخص البطولات والفعاليات في قطر. كما نوّه بوجود مركز اتصال مخصّص للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمنصة وبطولة كأس العالم، موضحاً أن المركز يعمل على مدار الساعة ويتحدث موظفوه خمس لغات.