- صوتت جمعية التسلق العالمية ضد تعليق مشاركة الاتحاد الإسرائيلي في المنافسات الدولية، حيث ألغت التصويت الخاص بإسرائيل وروسيا وبيلاروسيا بعد تقديم مقترحات طارئة من اتحادات التسلق في الولايات المتحدة وأستراليا وقبرص. - في مارس 2022، حظرت الجمعية مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن الحظر رفع في فبراير 2026 مع استمرار منعهم من المنافسة تحت أعلام بلادهم. - بدأت القضية الفلسطينية تكتسب اهتماماً في رياضة تسلق الجبال، حيث رفع الرياضيون علم فلسطين على القمم، مما دفع الاتحادات الوطنية للتصويت على إقصاء إسرائيل من المنافسات.

صوّتت جمعية التسلق العالمية، الخميس، على عرقلة مقترح يقضي بتعليق مشاركة الاتحاد الإسرائيلي للتسلق الرياضي وتسلق الجبال في المنافسات الدولية. وشارك أكثر من 70 اتحاداً وطنياً للتسلق في الجمعية العامة الافتراضية التي عقدت في 23 يوليو/تموز والمخصصة للقضايا الجيوسياسية، حيث كان من المقرر أيضاً أن يصوّت الأعضاء على تعليق مشاركة الاتحادين البيلاروسي والروسي.

وبحسب موقع كليمبينغ، المتخصص في رياضة تسلق الجبال وتسلق الصخور، فخلال اليوم الأخير لتقديم التعديلات الخاصة بالجمعية العامة، تقدمت اتحادات التسلق في الولايات المتحدة وأستراليا وقبرص بمقترحات طارئة في اللحظات الأخيرة بهدف إيقاف التصويت المقرر. وخلال اجتماع الخميس، وافقت أغلبية بسيطة من الاتحادات على نسخة موحدة من المقترحات، والتي دعت المجلس التنفيذي إلى اعتماد "إطار قائم على المبادئ" مستقبلاً لتحديد مشاركة الاتحادات الوطنية، وبناءً على ذلك، أُلغي التصويت الخاص بمشاركة إسرائيل وبيلاروسيا وروسيا.

وفي مارس/آذار 2022، حظرت جمعية التسلق العالمية مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، قبل أن يتم رفع هذا الحظر في فبراير/شباط 2026، لكن الرياضيين لا يزالون غير قادرين على المنافسة تحت أعلام بلادهم. وحتى الآن، لم تقم أي هيئة رياضية دولية مسؤولة عن رياضة أولمبية بفرض عقوبات على رياضيين إسرائيليين أو منعهم من المشاركة في المنافسات.

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وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة الفرنسية، فإن القضية الفلسطينية بدأت تستحوذ على اهتمام كبير في رياضة تسلق الجبال مؤخراً، حيثُ بدأ الرياضيون يرفعون علم فلسطين على أعلى القمم التي يتسلقونها خلال المنافسات، بالإضافة إلى رسائل وُجهت من المتسلقين دعمت فلسطين ضد إسرائيل بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، مما دفع بالاتحادات الوطنية لهذه الرياضة باتخاذ قرار التصويت على ضم إسرائيل إلى جانب روسيا وبيلاروسيا لإقصائها من المنافسات الرياضية الخاصة بهذه اللعبة.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أشارت يوم 24 يناير/كانون الثاني 2024، إلى منع فريق "NKBV" من الكيان للمشاركة في منافسات بطولة "دوك ماسترز 2024" للتسلق الجبلي في مدينة أوتريخت الهولندية، بسبب مخاوف أمنية، وكان هذا أول فريق رياضي يُقصى من منافسات رياضية على خلفية أحداث السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.