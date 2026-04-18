تحركات لإعادة مورينيو إلى ريال مدريد... لقاء قريب يحدّد مصيره

- تشير التقارير إلى احتمال عودة جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد وسط شكوك حول مستقبل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بعد نتائج غير مقنعة هذا الموسم. - مورينيو، الذي قاد ريال مدريد سابقًا وحقق نجاحات، يعتبر خيارًا بارزًا بفضل خبرته وشخصيته القيادية، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن تعيينه. - يعيش ريال مدريد فترة عدم استقرار فني، وقد يشهد النادي مفاجأة بإعادة مورينيو، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

عادت التقارير التي تتحدث عن إمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 سنة)، لتدريب ريال مدريد الإسباني لتطفو إلى السطح من جديد، وفقاً لما أفادت به صحيفة ريكورد البرتغالية، التي أشارت إلى أنّ الجميع يترقب ما سيحدث في الاجتماع بين رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز والمدرب الحالي الإسباني ألفارو أربيلوا لتحديد مصير الجهاز الفني، وإمكانية عودة مدرب بنفيكا البرتغالي الحالي لتدريب الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ اسم المدرب البرتغالي عاد بقوة إلى طاولة إدارة ريال مدريد، في ظلّ الشكوك الكبيرة حول مستقبل الجهاز الفني الحالي. وبحسب الصحيفة، فإنّ إدارة النادي الملكي باتت تفكر بجدية في تغيير المدرب بعد النتائج غير المقنعة هذا الموسم، مشيرة إلى أنّ مورينيو يُعتبر أحد الخيارات المطروحة بقوة، بفضل خبرته الواسعة وشخصيته القيادية، وأوضحت أنّ "اجتماعاً في مدريد، مقرراً خلال الأيام المقبلة، قد يغيّر كل شيء، واللقاء الذي سيجمع فلورنتينو وأربيلوا سيكون حاسماً في تحديد مستقبل ريال مدريد. هاتف مورينيو لم يرن بعد، لكنه ضمن القائمة. وهو من يحظى بأكبر دعم من الجماهير"، بحسب "ريكورد".

وأضافت الصحيفة أنّ المدرب البرتغالي لا يمانع العودة، بل إنه منفتح على الفكرة إذا جرى التواصل الرسمي معه، لكن لم يجرِ اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، ذلك أنّ الأمر مرتبط باجتماعات حاسمة داخل النادي خلال الفترة المقبلة. ويأتي اختيار مورينيو باعتباره يعرف النادي جيداً، فقد درّبه بين عامَي 2010 و2013، وحقق معه لقب الليغا التاريخي بـ100 نقطة، فضلاً عن أنه يمتلك شخصية قوية لإدارة غرفة الملابس.

وتطرقت الصحيفة إلى أنّ ريال مدريد يدرك أنه مقبل على صيف حاسم بعد موسمين دون ألقاب، وأنّ أحد الملفات التي يجب على إدارة بيريز حسمها فوراً هو وضعية مقعد التدريب. ويجري تداول العديد من الأسماء لخلافة أربيلوا، مع أنّ استمراريته لم تُستبعد تماماً رغم عدم تحقيق ألقاب، لكن أحد الأسماء التي تولد حماس جماهير مدريد هو مورينيو، بالإضافة لأسماء أخرى مطروحة داخل إدارة النادي مثل الفرنسي زين الدين زيدان الذي سيكون لديه اتفاق شفهي مع الاتحاد الفرنسي للإمكانية تدريب المنتخب لما بعد كأس العالم 2026، والفرنسي الآخر ديدييه ديشان، والألماني يورغن كلوب أو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويحظى المدرب البرتغالي بجماهيرية كبيرة في "الميرنيغي"، فقد ترك ذكرى خالدة في سانتياغو برنابيو، رغم أنه فاز فقط بكأس الملك والدوري الإسباني فقط. وبحسب ما كشفه الصحافي الإيطالي المتخصص فابريزيو رومانو في فيديو على قناته في "يوتيوب"، فإنّ مورينيو سيكون سعيداً بالعودة إلى مدريد بعد ثلاثة عشر عاماً من رحيله، إذ قال حول هذا: "يمكنني أن أخبركم بأنه يودّ العودة إلى مدريد يوماً ما؛ سيكون منفتحاً على ذلك. لكن في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات معه. ما زال الوقت مبكراً. علينا أن نفهم ماذا يبحث ريال مدريد وما الذي سيحدث مع أربيلوا".

ويعيش ريال مدريد فترة عدم استقرار فني بعد الإسباني تشابي ألونسو ثم تولي أربيلوا من بعده وسط نتائج متذبذبة وخروج أوروبي مؤلم، والأخير مهدّد بقوة للخروج، وقد يشهد النادي مفاجأة كبرى إذا قرر بيريز إعادة "سبيشل وان" إلى برنابيو.