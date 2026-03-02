تحديد موعد مباراة الجزائر وهولندا قبل مونديال 2026

02 مارس 2026   |  آخر تحديث: 20:36 (توقيت القدس)
نجوم الجزائر قبل مباراة في تصفيات المونديال، 14 أكتوبر 2025 (بلال بن سالم/Getty)
نجوم الجزائر قبل مباراة في تصفيات المونديال، 14 أكتوبر 2025 (بلال بن سالم/Getty)
- أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن مباراة ودية بين منتخب هولندا ومنتخب الجزائر في روتردام يوم 3 يونيو، استعداداً لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
- تأتي المباراة كفرصة لمنتخب هولندا لمواجهة الجزائر، التي ستشارك في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة مع الأرجنتين، النمسا، والأردن.
- يستعد منتخب هولندا أيضاً لمباريات ودية في مارس ضد النرويج والإكوادور، قبل بدء مشواره في كأس العالم بمواجهة اليابان في دالاس يوم 14 يونيو.

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي نشره على حسابه الإلكتروني، اليوم الاثنين، عن موعد خوض المواجهة الودية ضد منتخب الجزائر الأول، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وأكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيانه أن منتخب "الطواحين" سيخوض مواجهة ودية ضد منتخب الجزائر، الذي يقوده المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، في مدينة روتردام، يوم الثالث من شهر يونيو/حزيران، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم.

واعتبر الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن الفرصة تكون مواتية لنجوم منتخب "الطواحين" من أجل خوض مباراة ضد منتخب الجزائر، الذي سيخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 بعدما أوقعت القرعة رفاق النجم المخضرم رياض محرز في المجموعة العاشرة، رفقة كل من: الأرجنتين (حاملة اللقب)، النمسا والأردن.

بيتكوفيتش خلال مباراة ربع نهائي أمم أفريقيا، 10 يناير 2026 (بول إليس/فرانس برس)
كرة عربية
التحديثات الحية

الاتحاد الجزائري يحسم مستقبل بيتكوفيتش بعد وداع أمم أفريقيا

ويفتتح منتخب هولندا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 باللعب ضد منتخب اليابان في دالاس يوم 14 يونيو/حزيران القادم ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي يوجد فيها منتخب تونس، الذي سيلعب ضد "الطواحين" يوم 25 من الشهر نفسه في المونديال، وهو الأمر الذي دفع "الطواحين" إلى طلب اللعب ودياً ضد الجزائر.

ويذكر أن منتخب هولندا يستعد في شهر مارس/آذار الجاري إلى خوض مواجهتين وديتين، الأولى ستكون ضد النرويج في العاصمة أمستردام، فيما ستكون الثانية أمام الإكوادور في مدينة أيندهوفن، وذلك في إطار استعداد "الطواحين" لخوض بطولة كأس العالم 2026، التي يطمح فيها إلى تحقيق المفاجأة وحسم اللقب لصالحه.

