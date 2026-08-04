تحديد موعد سحب قرعة أبطال الخليج للأندية

- أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن سحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية في 24 أغسطس، حيث ستنطلق المنافسات في 13 أكتوبر 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2027 بمشاركة 12 نادياً. - سيتم توزيع الفرق على ثلاث مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة وأفضل فريقين في المركز الثالث إلى ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، مما يعزز التنافسية. - زيادة عدد الأندية المشاركة من 8 إلى 12 يعكس تطور الدوري، ويتيح للأندية والاتحادات الوقت الكافي للاستعداد الفني والتنظيمي.

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تحديد يوم 24 أغسطس/ آب الجاري موعداً لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وتستمرّ حتى 30 إبريل/ نيسان 2027، بمشاركة 12 نادياً تمثل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال الاتحاد الخليجي للعبة: "مراسم القرعة ستسحب عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الدوحة عبر الاتصال المرئي. ووفقاً للائحة التنظيمية للمسابقة سيجري توزيع الفرق الـ 12 المشاركة على ثلاث مجموعات تضمّ كلّ مجموعة أربعة فرق، حيث يقضي نظام الدوري بتأهل أول وثاني كلّ مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلّان المركز الثالث في المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب".

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وتابع: "من المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 نادياً، في خطوة تعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة".

وتضمّ قائمة الأندية المشاركة، كلّاً من فريقي الاتفاق ونيوم من السعودية، والنصر وعجمان من الإمارات، ونادي الدحيل وقطر من دولة قطر، وإربيل والزوراء من العراق، والشاب من سلطنة عُمان، والرفاع من البحرين، وكاظمة الكويتي ونادي شعب حضرموت اليمني.

وذكر الاتحاد الخليجي أن هدف الإعلان عن الموعد المبكر لمراسم القرعة هو إتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات الدوري؛ ما يعزز جاهزية الفرق ويُسهم في رفع جودة المنافسة.