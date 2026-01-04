تجربة لاعبي بنين في الدوري المصري.. ورقة مهمة قبل ثمن نهائي الـ"كان"

- مواجهة مرتقبة بين مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا 2025: يلتقي المنتخبان في الدور ثمن النهائي بالمغرب، حيث يمتلك منتخب بنين خبرة التعامل مع اللاعبين المصريين بفضل تجارب احترافية سابقة في الدوري المصري. - لاعبون بارزون في تشكيلة بنين: تضم التشكيلة لاعبين مثل أتدجيكو سامادو ودوكو دودو، الذين سبق لهم اللعب في الدوري المصري، مما يعزز من خبرة الفريق في مواجهة المنتخب المصري. - تاريخ طويل من الاحتراف البنيني في مصر: شهدت السنوات الماضية احتراف العديد من اللاعبين البنينيين في الدوري المصري، مثل رزاق أوتوميسي وسامسون أكينيولا، مما يعكس الروابط القوية بين الكرة المصرية والبنينية.

تتجه الأنظار إلى المواجهة المُنتظرة غداً الاثنين بين منتخب بنين لكرة القدم ونظيره المصري خلال الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025، التي تمتد حتى الثامن عشر من شهر يناير/ كانون الثاني 2026 حين يقام النهائي الكبير.

ولن يكون منتخب بنين الخصم المجهول بالنسبة إلى منتخب مصر في ظل وجود تجارب احترافية، وإن كانت نوعاً ما محدودة، في مسابقات الكرة المصرية، إذ يتسلّح الألماني غيرنوت رور (72 عاماً)، المدير الفني لمنتخب بنين، بقائمة في أمم أفريقيا تملك خبرة التعامل مع اللاعب المصري، إضافة إلى لاعبين سبقت لهم المشاركة في الدوري هناك.

وتضمّ تشكيلة منتخب بنين المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 لاعباً محترفاً في الدوري المصري، وهو أتدجيكو سامادو (21 عاماً) الناشط في نادي سموحة حالياً والمصري البورسعيدي سابقاً، ويلعب سامادو هناك منذ عام 2023، حيث خاض مع المصري البورسعيدي 19 مباراة ثم شارك في 12 مواجهة مع سموحة في الموسم الجاري.

كما تضمّ قائمة منتخب بنين الحالية المنتظر لها ملاقاة منتخب مصر لاعبين سبق لهما الاحتراف في الدوري المصري في السنوات الماضية، وهما دوكو دودو (21 عاماً) مع نادي سموحة في الفترة بين عامي 2022 حتى 2025، والذي خاضه معه أكثر من 80 مباراة وظهر بمستوى جيد قبل أن ينتقل إلى صفوف ليتشويس البرتغالي.

كما يظهر اسم حسن إيموران (22 عاماً)، وهو لاعب سابق في صفوف نادي مودرن سبورت، ولعب له في عام 2023 موسماً واحداً، وشارك في 19 مباراة، وانتقل للعب فيما بعد في صفوف غراسهوبر السويسري، وبات من أهم عناصر تشكيلة بنين.

وشهدت السنوات الأخيرة احتراف أكثر من لاعب بنيني في الدوري المصري، لعلّ أشهرهم على الإطلاق الراحل رزاق أوتوميسي الذي دافع عن ألوان نادي الزمالك عام 2011 بتوصية من المدير الفني يومها حسن شحاتة، واستمرّ في صفوفه حتى 2013، وسجل أربعة أهداف، مع العلم أن الزمالك ضمّ اسماً آخر شهيراً، تحديداً سامسون أكينيولا الذي لعب بين عامي 2022 و2024 في صفقة أثارت الجدل، خاصة أنّ الزمالك أنفق مليوناً و500 ألف دولار لشرائه، ولكنه لم يقدّم المستوى المطلوب بعدما خاض 37 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف، ورحل بعد فسخ عقده بالتراضي.

كما تبرز تجربة حارس مرمى بنين الأسبق بيدي جوناس وصاحب التجربة الشهيرة في الإسماعيلي خلال أواخر التسعينيات، والذي لعب أيضاً لفريق مزارع دينا وقت مشاركته في الدوري المصري، كما لعب للإسماعيلي في عام 2012 المحترف البنيني باسكال، رغم أن تجربته مع "الدراويش" لم تكتمل تزامناً مع توقف بطولة الدوري المصري في تلك الفترة.