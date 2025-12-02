تجربة فليك مع "نوفمبر السيئ" تنتقل إلى ألونسو

- خلال الموسم الماضي، واجه مدرب برشلونة هانسي فليك صعوبات في نوفمبر، حيث تراجع الفريق في ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد، لكنه استعاد قوته في النصف الثاني من الموسم ليتوج بطلاً. - صحيفة موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، واجه تراجعاً في نتائج فريقه في نوفمبر 2025، بعد أن كان متقدماً على برشلونة بفارق خمس نقاط. - برشلونة حقق العلامة الكاملة في نوفمبر 2025، بينما جمع ريال مدريد ست نقاط فقط، مما أدى إلى تراجعهم في الترتيب، مع مواجهة حاسمة ضد أتلتيكو مدريد.

خلال الموسم الماضي واجه مدرب نادي برشلونة، الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، صعوبات بالغة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ إنّ فريقه خسر التقدم في ترتيب الدوري الإسباني، وأضاع العديد من النقاط في المنافسة مع الغريم التقليدي ريال مدريد وتراجع خلفه. وقال فليك في تلك الفترة من العام الماضي "إنه نوفمبر السيئ"، في إشارة إلى التراجع الكبير في نتائج فريقه خلال ذلك الشهر، ما كلّفه غالياً، قبل أن يتم التدارك في النصف الثاني من الموسم وتتويج برشلونة بطلاً للدوري.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الاثنين، بأنّ تجربة فليك مع شهر "نوفمبر السيئ" انتقلت إلى مدرب ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو (44 عاماً)، الذي شهدت نتائج فريقه تراجعاً كبيراً للغاية في شهر نوفمبر 2025، إذ أشارت الصحيفة إلى أنّ النادي الملكي أنهى شهر أكتوبر/ تشرين الأول متقدماً على برشلونة بفارق خمس نقاط بعد انتصاره في الكلاسيكو بنتيجة (2ـ1)، ولكن خلال شهر نوفمبر تعرّض الريال لانتكاسات.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ فليك قاد برشلونة إلى الانتصار في كل المباريات التي خاضها في شهر نوفمبر 2025 ضمن منافسات الليغا ليحصد العلامة الكاملة (12 نقطة)، بينما لم يعرف ريال مدريد الخسارة في الفترة نفسها، ولكنه انتصر في لقاء وتعادل في ثلاث مباريات ليجمع ست نقاط فقط، وبالتالي خسر الأسبقية التي كان يتمتع بها في الترتيب عن غريمه التاريخي وتراجع ثانياً، لتدخل منافسات الدوري الإسباني منعرجاً حاسماً، حيث ستكون البداية مع موعد قوي بالنسبة إلى برشلونة عندما يواجه، اليوم الثلاثاء، أتلتيكو مدريد، في لقاء سيكون صعباً على أبناء المدرب فليك من أجل تأكيد النتائج الأخيرة في الدوري المحلي.