- أثار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جدلاً كبيراً بعد تجريد منتخب السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية ومنحه لمنتخب المغرب، مما أحدث صدى واسعاً في الأوساط الكروية الأوروبية، خاصة داخل ريال مدريد. - اللاعب المغربي إبراهيم دياز، الذي شارك في البطولة، تلقى التهاني من زملائه في ريال مدريد بعد علمه بالقرار، بينما لم يكن اللاعبون في الملعب على علم حتى نهاية المباراة. - نادي ريال بيتيس احتفل بلاعبيه المغاربة عبد الصمد الزلزولي وسفيان أمرابط بإقامة ممر شرفي، وسط دهشة اللاعبين، في انتظار تطورات الاستئناف السنغالي.

أشعل قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية، بعدما تقرر تجريد منتخب السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية ومنح التتويج لمنتخب المغرب لكرة القدم. القرار، الصادر عن "كاف"، لم يمر مرور الكرام داخل أروقة الأندية الأوروبية الكبرى، وكان له صدى مباشر داخل غرفة ملابس ريال مدريد. وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الخبر وصل إلى لاعبي الفريق الملكي خلال الشوط الثاني من مباراة دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي، ما تسبب بحالة من الدهشة بين العناصر الموجودين على مقاعد البدلاء.

وكان اللاعب المغربي إبراهيم دياز، الذي شارك مع منتخب بلاده في البطولة القارية، أول من أُبلغ بالقرار بعد خروجه من اللقاء قبل نحو عشرين دقيقة من النهاية. ورغم هدوئه المعهود، لم يُخفِ دياز ابتسامته وملامح فرحته، وسط تهاني زملائه في الفريق الذين عبّروا عن سعادتهم بتتويجه القاري، ولو أنه جاء بعد شهرين من نهاية البطولة. في المقابل، لم يكن اللاعبون الحاضرون على أرض الملعب على علم بالخبر حتى صافرة النهاية، ومن بينهم أوريلين تشواميني، الذي علم بالقرار في المنطقة المختلطة عقب المباراة، وقال في تصريحاته للصحافيين: "حقاً؟ لا أعرف ماذا أقول. أنا متأكد أن دياز سيكون سعيداً، لكنني لا أعرف لماذا حدث ذلك أو ما هي التفاصيل".

ويُعد دياز من اللاعبين المحبوبين داخل غرفة ملابس ريال مدريد، ويرتبط بعلاقة قوية مع عدد من نجوم الفريق، أبرزهم كيليان مبابي. وهكذا عاش نجم المغرب أمسية استثنائية، جمع خلالها بين التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والبطولة القارية. وبينما لا يزال الاستئناف المنتظر من الجانب السنغالي قيد التحضير، أعاد هذا القرار الاعتبار لدياز، وحوّل ركلة "بانينكا" الضائعة في النهائي إلى مجرد ذكرى عابرة، في ليلة ستبقى حاضرة في ذاكرته وذاكرة زملائه داخل البيت المدريدي.

من جهته، قرّر نادي ريال بيتيس الاحتفال بلاعبيه المغاربة على طريقته الخاصة عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وخلال الحصة التدريبية، اليوم الأربعاء، بادر الجهاز الفني ولاعبو بيتيس إلى إقامة ممر شرفي للاعبين عبد الصمد الزلزولي وسفيان أمرابط، باعتبارهما بطلين لأفريقيا وفق القرار الجديد. ورغم الطابع الاحتفالي للمشهد، خطفت ردة فعل الزلزولي الأنظار، حيث بدت على وجهه علامات الدهشة والابتسامة المتحفظة، في تعبير عفوي عن غرابة الموقف. وبهذا القرار، بات اللاعبان المغربيان يُصنفان رسمياً "أبطال أفريقيا"، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الاستئناف الذي يعتزم الاتحاد السنغالي التقدم به، والذي قد يعيد خلط الأوراق من جديد.