تبديلات مرتقبة على قائمة تونس في كأس العرب بسبب أزمة وصول اللاعبين

- يواجه منتخب تونس تحديات كبيرة قبل بدء بطولة كأس العرب في قطر، بسبب نقص اللاعبين المتاحين للمباراة الافتتاحية ضد سوريا، نتيجة التزامات لاعبي الترجي في دوري أبطال أفريقيا وتأخر وصول بعض المحترفين. - الاتحاد التونسي يواجه صعوبات في ضم اللاعبين المغتربين في أوروبا، مثل محمد الحاج محمود وحازم المستوري، بسبب تغييرات في مواقف أنديتهم، مما يهدد مشاركتهم في البطولة. - قد يضطر الاتحاد لتعديل القائمة النهائية للمنتخب، مع بقاء الآجال القانونية مفتوحة، قبل السفر إلى الدوحة لمواجهة سوريا وفلسطين وقطر.

يصطدم منتخب تونس بوضعية صعبة جدًّا، قبل بدء مغامرته في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر، بين 1 و18 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بنقص كبير في عدد لاعبيه الذين سيخوضون اللقاء الافتتاحي ضد سورية، المقرر يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسيضطر المنتخب التونسي للسفر إلى الدوحة بعدد محدود جدًّا من اللاعبين، بما أنّ الفريق سيكون منقوصاً في بداية البطولة من عناصر نادي الترجي السبعة، الذين سيسافرون إلى أنغولا لمواجهة بيترو أتلتيكو، السبت، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ولذات السبب أي الالتزام مع النادي في المسابقة القارية هذه، سيتأخر كذلك وصول مدافع نهضة بركان المغربي، أسامة الحدادي، ومحترف الأهلي المصري، محمد علي بن رمضان.

ويواجه الاتحاد التونسي كذلك صعوبات كبيرة، تتعلق بانضمام اللاعبين المغتربين في أوروبا، خصوصًا نجم نادي لوغانو السوسيري، محمد الحاج محمود، ومهاجم دينامو ماخشكالا الروسي، حازم المستوري، حيث أصبح هذا الثنائي مهددًا بعدم المشاركة في كأس العرب، بسبب التغير المفاجئ في موقف نادييهما على حد السواء، كما أن وصول باقي المحترفين، خاصة نسيم الدنداني من موناكو وإسماعيل الغربي جناح أوغسبورغ الألماني، لن يكون منذ بداية المنافسات.

وتبعًا لذلك، كشف مصدر من داخل الاتحاد التونسي، رفض الإفصاح عن هويته، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّهم يتجهون لتبديل لاعبين اثنين في القائمة النهائية التي ستخوض كأس العرب، بما أنّ الآجال القانونية للتغيير مازلت مفتوحة، وقد يشمل التعديل في القائمة مبدئياً، كلّا من المستوري والحاج محمود، إلى حين اتخاذ القرار النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو مرتبط بمصير المفاوضات الأخيرة التي يجريها الاتحاد التونسي مع أندية اللاعبين.

وسيحسم الاتحاد التونسي موقفه بشكل رسمي، قبل سفر البعثة يوم الخميس، إلى الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يبدأ "نسور قرطاج" مغامرتهم بمواجهة سورية ثم فلسطين ثم البلد المنظم، قطر، وذلك أيام 1 و4 و7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تواليًا.