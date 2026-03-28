تايغر وودز يواصل إثارة الجدل وإرثه في الغولف على المحك

- ألقت السلطات في فلوريدا القبض على أسطورة الغولف تايغر وودز بسبب قيادته تحت تأثير الكحول، بعد حادث مأساوي قرب منزله، حيث اصطدمت سيارته بمقطورة وانقلبت. - رفض وودز الخضوع لتحليل البول، مما أدى إلى توجيه المزيد من التهم إليه، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مشاكل قانونية مشابهة، إذ سبق توقيفه في عام 2017. - يواجه وودز الآن ضغوطاً للحفاظ على سمعته، حيث يعتبر قدوة للعديد من المواهب في عالم الغولف.

واصل أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز (50 عاماً) إثارة للجدل بتصرفاته، بعدما ألقت السلطات المحلية القبض عليه بسبب قيادته سيارته تحت تأثير الكحول، عقب ورود شكوى رسمية بحقه بسبب حادث قرب منزله في جزيرة جوبيتر، على ساحل مقاطعتي مارتن وبالم بيتش في ولاية فلوريدا.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، اليوم السبت، أنّ السلطات المحلية في ولاية فلوريدا ألقت القبض على تايغر وودز وأخضعته لفحوصات طبية بعدما سحبت عينة من دمه، لكنه رفض الخضوع لتحليل البول، الأمر الذي جعل الشرطة توجه إليه المزيد من التهم، رغم أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، إلا أنه وقع بطريقة مأساوية، بعدما تجاوز سيارة على طريق ضيق، واصطدمت سيارته بمقطورة انقلبت رأساً على عقب.

وأوضحت الشبكة أن تايغر وودز خرج من السيارة بمفرده، لكن سرعان ما حولت الظروف الانتباه بعيداً عن الحادث إلى حالته أثناء القيادة، بعدما ظهر فاقداً للوعي. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها وودز مشاكل قانونية تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول، بعدما حصل الأمر سابقاً في عام 2017، وانتهى بتوقيفه وخروجه من السجن بعد دفع الكفالة.

وأشارت إلى أن تايغر وودز يدعي تناوله أدوية، لكن التحقيقات في القضية السابقة تثبت شربه الكحول بكميات كبيرة، إذ بات أسطورة الغولف يواجه الآن مشكلة كبرى، لأن العديد من أساطير الرياضة طالبوه بضرورة الحفاظ على نفسه كونه يُعد أحد أبرز من لعب رياضة الغولف في العالم.

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أنّ توقيف تايغر وودز هذه المرة فتح الباب أمام الحديث عن ضرورة التدخل في حياته، رغم بلوغه سن الخمسين عاماً، لأنه يعمل على إهمال نفسه، ويتسبب في إثارة المشاكل خارج الملاعب، متجاهلاً أنه يعتبر قدوة لقطاع كبير من المواهب في العالم التي تجعل إرثه في رياضة الغولف هدفاً من أجل بلوغ المجد.