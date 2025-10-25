تايغر وودز يغيب عن المشهد في الغولف.. والاعتزال بات قريباً

- تايغر وودز، أسطورة الغولف، ساهم في جذب الجماهير للعبة بفضل مهاراته الفائقة في التحكم والدقة، لكنه يواجه الآن تحديات كبيرة بسبب الإصابات وتقدمه في العمر. - بعد حادث مروري خطير في 2021، واجه وودز صعوبة في التعافي، مما أثر على قدرته على المنافسة، وأدى إلى إجراء عمليات جراحية في ساقه اليمنى. - رغم مشاركته في بعض البطولات، إلا أن وودز لم يستعد لياقته الكاملة، ومع بروز جيل جديد من اللاعبين، يبدو أن اعتزاله بات وشيكاً.

يُعد النجم الأميركي، تايغر وودز (49 عاماً)، أحد أساطير رياضة الغولف، بعدما ساهم في جذب اهتمام الجماهير باللعبة، ومتابعتها عبر شاشات التلفزة أو الذهاب لشراء التذاكر ومشاهدة الإثارة والتنافس بين اللاعبين، لكن عصر التوهج والهيمنة والبراعة ذهب، نتيجة عدم قدرته على الشفاء من الإصابات التي تعرض لها من حادث السيارة الشهير، بالإضافة إلى تقدمه الكبير في العمر.

وذكرت شبكة إي إس بي أن الأميركية، أمس الجمعة، أن تايغر وودز اشتهر بإمساك مضرب الغولف بيده بشكل متقن، نظراً إلى قدرته على التحكم في المسافة والدقة برمياته، والإنجازات التي حققها خلال رحلته في هذه الرياضة جعلته أحد أبرز النجوم في العالم، ونال إعجاب الجماهير الرياضية، التي حرصت دائماً على مشاهدة ما يفعله في البطولات، لكن صاحب الـ 49 عاماً بات يواجه بصدق أصعب لحظات حياته، بعد اقتراب إعلان اعتزاله.

وتابعت الشبكة أن تايغر وودز يعلم أن اللحظات القاسية والصعبة ستأتي، بعد نهاية مسيرته في رياضة الغولف، لأنه بات مؤمناً بعدم قدرته على تجاوز محنة الإصابات التي لحقت به، في الآونة الأخيرة، وأبرزها ما حدث في عام 2021، عندما نجا من الموت، عقب تعرضه لحادث مروري خطير، الأمر الذي أبقاه طويلاً في المشفى، واضطره إلى إجراء عمليات جراحية في ساقه اليمنى.

وختمت الشبكة تقريرها أن السبب الحقيقي، الذي يجعل تايغر وودز يظهر في بعض البطولات الخاصة برياضة الغولف، بصفة مشارك أو من خلال قيامه بتكريم الأبطال، يعود إلى أن صاحب الـ 49 عاماً لم يستطع استعادة كامل لياقته البدنية، نظراً إلى حجم المنافسة مع بروز جيل من الشباب الموهوبين في هذه الرياضة، ما يعني وفق جميع المعطيات الحالية أن إعلان اعتزاله بات قريباً، ومسألة وقت فقط لا غير.