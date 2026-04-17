تايغر وودز يخوض معركة قانونية لإبقاء إرثه في الغولف

يخوض النجم الأميركي، تايغر وودز (50 عاماً)، معركة قانونية في الولايات المتحدة، من أجل العمل على إبقاء إرثه في رياضة الغولف، بعدما أصبح مهدداً بالسجن لعدة سنوات، نتيجة مُطالبة النيابة العامة، بضرورة الكشف عن سجلات أدويته السرية.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الجمعة أن فريق تايغر وودز القانوني يعمل على إبقاء سجلات أدويته الموصوفة سرية عن النيابة العامة، بعد توقيفه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في شهر مارس/آذار الماضي، حيث يؤكد محاميه، دوغلاس دنكان، وجود حق دستوري في الخصوصية والسرية، حول الأدوية التي يأخذها صاحب الخمسين عاماً.

وتابعت أن تايغر وودز يواجه الآن تحديات جدية، من خلال الابتعاد عن المشاركة في بطولات الغولف خلال السنوات المقبلة، في حال وجهت النيابة العامة تهماً لأحد أساطير الرياضة في العالم، خاصة أنه رفض الخضوع للاختبار القانوني عند اعتقاله، رغم أن الشرطة عثرت على حبتين من دواء الهيدروكودون في جيبه، بعد حادث انقلاب سيارته في بالم بيتش بفلوريدا.

وأوضحت أن الضابط الذي اعتقل تايغر وودز، ذكر في تقريره، أن هناك "عدة علامات تدل على تعاطيه المخدرات او الكحول"، بما في ذلك "احمرار العينين واحتقانهما واتساع حدقتيهما بشكل ملحوظ"، حيث حاول أسطورة الغولف، الهرب من مكان الحادث، بعدما تسبب بانقلاب سيارته بالقرب من منزله، الأمر الذي يعني أن صاحب الخمسين عاماً، ربما سيجد نفسه في السجن في نهاية المطاف.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تايغر وودز غاب عن بطولة الماسترز في الغولف في الأسبوع الماضي، وقام بمغادرة الولايات المتحدة الأميركية، حتى يخضع للعلاج من شرب الكحول، لكن عند عودته سيخضع للمحاكمة، بسبب التهم الموجهة ضده، والتي جاءت بعدما رفع الضابط تقريره إلى النيابة العامة.