تامر صيام: تحرير فلسطين بالنسبة لنا أهم من كأس العرب وكل الألقاب

- قاد تامر صيام منتخب فلسطين لتحقيق فوز تاريخي على قطر (1-0) في افتتاح كأس العرب 2025، مما عزز فرص الفريق في التأهل للدور الثاني بتصدره المجموعة الأولى. - أكد صيام، أحد أبرز نجوم "الفدائي"، أن هذا الانتصار يمثل خطوة كبيرة نحو التأهل لربع النهائي، مشيراً إلى تألق المنتخب الفلسطيني في السنوات الأخيرة. - في تصريحاته، شدد صيام على أن تحرير فلسطين أهم من التتويج بكأس العرب، معتبراً أن الأرض هي كل شيء بالنسبة للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

أدلى نجم منتخب فلسطين، تامر صيام (33 عاماً)، في المنطقة المختلطة، بتصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، بعد نهاية مواجهة منتخبَي فلسطين وقطر، في افتتاح بطولة كأس العرب 2025، وتناولت تصريحاته قضية فلسطين إلى جانب النتيجة التي حصدها "الفدائي" بانتصاره المثير على مضيف البطولة بنتيجة (1ـ0)، ليدعم فرصه في التأهل إلى الدور الثاني بما أنه يتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

وساهم تامر صيام في تحقيق منتخب فلسطين الفوز الأول في بطولة كأس العرب، وهو الذي يُعد من أبرز نجوم "الفدائي"، بما يملكه من خبرة دولية، ويُمثل هذا الفوز التاريخي خطوة كبيرة لفلسطين من أجل إمكانية التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة العربية، وفتح الطريق من أجل الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة، مؤكداً تألق المنتخب الفلسطيني في السنوات الأخيرة في مختلف البطولات التي شارك فيها.

وتحدث تامر صيام في "الميكس زون" بعد المباراة رداً على سؤال من "العربي الجديد" وهو: "لو خيّروك بين التتويج بلقب كأس العرب ورفع الكأس للشعب الفلسطيني أو تحرير الأراضي الفلسطينية، ماذا تختار؟، فرد صيام قائلاً: "أكيد تحرير فلسطين، هذه قضية شعب ووطن، قضية أمّة عربية بأكملها".

وتابع صيام حديثه قائلاً عن الاختيار بين التتويج بلقب كأس العرب أو تحرير أرض فلسطين المحتلة: "من المؤكّد أنّني سأختار تحرير فلسطين والأراضي الفلسطينية، ممكن ترفع الكأس لبلدك، ولكن من غير الممكن رفع أرضك وترك أرضك، الأرض هي كل شيء".