"تاكسي" من الدار البيضاء: الروح الرياضية بين الوداد والرجاء أولاً

بعيداً عن المدرجات وضجيج المؤتمرات الصحافية، نختار هذه المرة طريقاً مختلفاً لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب. في "تاكسي البطولة" نركب يومياً مع سائق جديد، ونجعل من سيارة الأجرة مساحة مفتوحة للحديث عن الكرة والحياة. كيف يرى السائقون أجواء البطولة؟ ماذا تغيّر في الشارع المغربي قبل انطلاق الحدث وأثناءه؟ كيف تعيش المدن على إيقاع المباريات؟ وكيف تنعكس كرة القدم على يوميات الناس البسطاء؟ من زحام الطرقات إلى حكايات المشجعين، ومن التوقعات الكروية إلى هموم العيش والفرح اليومي، يأخذكم "تاكسي البطولة" في جولة إنسانية خفيفة، نسمع فيها نبض الشارع المغربي كما هو. صادقاً، عفوياً، وبلا رتوش.

"تاكسي البطولة" موعد يومي مع الكرة، لكن من خلف المقود، واليوم ضيفنا سائق تاكسي من مدينة الدار البيضاء، سعيد جداً بأجواء بطولة كأس أمم أفريقيا ويدعم المنتخب المغربي من أجل حصد لقب البطولة الأفريقية في الختام، في الوقت الذي كشف فيه لـ"العربي الجديد" عن فريقه المغربي المفضل بعيداً عن المنتخب الوطني، وتحدّث عن قوة الجمهور المغربي في تشجيع الأندية والمنتخب.

وقال سائق التاكسي من مدينة الدار البيضاء خلال الجولة: "كنا ننتظر هذه البطولة بحماس كبير، لدينا ملاعب وبنية تحتية جاهزة لاستضافة البطولة، أتمنى تتويج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا، كما أتمنى لمنتخبات مصر وتونس والجزائر الحظ الجيد في المنافسات. أرحب بالجميع هنا في المغرب خلال البطولة، الأجواء هنا مُميزة جداً".

وتابع سائق التاكسي حديثه قائلاً: "نتمنى تتويج المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا والتوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة، وبالنسبة للاعبي المفضل مع منتخب المغرب، الجميع جيد بالنسبة لي، ولكن أشرف حكيمي هو المُميز، أتمنى مشاركته في المباريات المقبلة، لأن غيابه كان مؤثراً جداً على تشكيلة المغرب، وأتمنى للاعبين الآخرين أن يكونوا حاضرين بقوة".

في المقابل، كشف سائق التاكسي عن فريقه المفضل في بطولة الدوري المغربي، فردّ قائلاً: "أنا من مشجعي نادي الوداد، والمنافسة مع الرجاء مُميزة دائماً، ولكن دائماً تبقى الروح الرياضية هي الأهم، الروح الرياضية بين الوداد والرجاء أولاً، جمهور الوداد يقول نحن أفضل جمهور، وجمهور الرجاء يقول نحن أفضل جمهور في كرة القدم. في النهاية الروح الرياضية هي الأهم دائماً".

وعن التنافس الكبير والتاريخي بين الرجاء والوداد، تبرز إحصائية مُميزة في بطولة الدوري المغربي؛ فنادي الوداد هو زعيم الأندية المغربية برصيد 22 لقباً في بطولة الدوري المغربي، في وقت حقق نادي الرجاء 13 لقباً في الدوري تاريخياً، كما ويتفوق نادي الوداد بحصده 786 نقطة تاريخياً في بطولة الدوري مقابل 760 للرجاء، و219 فوزاً للوداد مقابل 209 انتصارات للرجاء، في وقت سجل الوداد 608 أهداف مقابل 611 هدفاً للرجاء في جميع المواسم حتى الآن.